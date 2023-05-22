Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandığa gidecekler için sosyal medya üzerinden 5 soru yayımladı! Şu 5 soruyu kendinize sormanızı istirham ediyorum

"Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imam kendini böyle savundu

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadı. Bu durumda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

"SAMİMİYETLE BU SORULARI KENDİNİZE SORUN"

Türkiye yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum.

Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dâhil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi?

"REKOR OY ALARAK TAMAMLAYACAĞIZ"

Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkâr eden, adı "çarkçıya" çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez. Milletimiz, 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti. Cumhurbaşkanlığında da %49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız."