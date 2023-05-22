14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadı. Bu durumda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.
Türkiye yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum.
Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkâr eden, adı "çarkçıya" çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez. Milletimiz, 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti. Cumhurbaşkanlığında da %49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandığa gidecekler için sosyal medya üzerinden 5 soru yayımladı! Şu 5 soruyu kendinize sormanızı istirham ediyorum - Son Dakika