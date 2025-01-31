Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi (4) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi (4)

ANTALYA İL KONGRESİNDEN NOTLARAK Parti Antalya 8'inci İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

31.01.2025 17:39  Güncelleme: 17:41
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ANTALYA İL KONGRESİNDEN NOTLAR

AK Parti Antalya 8'inci İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Partililer tarafından 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nu, 'Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir', 'Zalimin zulmü varsa, mazlumun Erdoğan'ı var', 'Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti', 'Dünya bir yana, biz yan yana' gibi dövizlerle donatıldı. Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla süslenen salondaki kongre, divan başkanlığı seçimiyle başladı. Divan Başkanı Ankara Milletvekili Akdeniz Bölge Koordinatörü Orhan Yegin seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından ilk olarak AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, bir konuşma yaptı. Kongreye; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti üst düzey yöneticileri, AK Parti Antalya milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli de katıldı. Erdoğan'ın bir yanında bakanlar Göktaş ile Ersoy, diğer yanında eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile MKYK üyesi Menderes Türel yer aldı. Konuşmasının bitiminde Erdoğan'a mevcut il başkanı ve tek aday olarak seçime giren Ali Çetin tarafından tablo hediye edildi. Erdoğan, kongre sonrasında Antalya Havalimanı'na geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi (4) - Son Dakika

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