Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sonrası muhalefet partilerinin tavrını takdirle karşılıyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim sonrası muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği ağır başlı tavrı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Yarınki grup toplantımızda seçim sonuçlarını değerlendireceğiz"

-"9 güne çıkardığımız tatil boyunca Türkiye genelinde insan ve araç trafiği yaşandı. Yollarımızı kalitesi ve tedbirler sayesinde bu yoğun süreci geçmiş yıllara göre az bir kayıpla atlattık. Osmangazi Köprümüzden geçen araç sayısı 941 bini aştı"

-"YHT yolcu sayısı 1 milyon insanımız seyahat etti"

-"Bayramın 3. günü Antalya'da meydana gelen teleferik faciasıyla hepimizin yürekleri dağlanmıştır. Devletimizin birimlerinin yoğun çalışması neticesinde 174 vatandaşımızı burunları kanamadan kurtardık"

-"Olayla ilgili ihmali olanlara dair yargımız harekete geçmiş ve bir ön rapor oluşturulmuştur. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir"

-"Ne sendikalardan, ne basın yayın kuruluşları ne de muhalefet cephesinden kayda değer bir tepki gelmedi. Muhalefetin sorumluları koruma çabası gözden kaçmadı. Güya hak, hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar, Beşiktaş'ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadılar"

-"Bunun adı sadece vicdansızlık değil aynı zamanda ikiyüzlülüktür. Hem Antalya'da hem Beşiktaş'taki cinayetin faillerinin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyorum"

-"YSK'nin açıklamasıyla başlayan 31 Mart seçim maratonunu tamamladık. Seçimlerin huzur içinde neticelenmesi demokrasimizin kazanç hanesine yazılmıştır"

-"Bir süredir her seçim öncesi tedavüle konulan son seçim propagandasının 31 Mart'la beraber safsata olduğu anlaşılmıştır"

-"31 Mart seçimlerinin ilk kazananını sandıktır. Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.