Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşiyle görüştü

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ayşe Ateş, görüşmeye çocukları Bengisu ve Banuçiçek ile birlikte geldi. Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.

Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ilk duruşma 1 Temmuz'da görülecek.