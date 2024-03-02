Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi
ANTALYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Amasya'nın Suluova ilçesinde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sahip çıktıklarını ve ülkemizin yaşadığı felaketlerde destek verdiklerini belirtti. Ayrıca Filistin'e destek platformu oluşturduklarını ve İslam ülkesi yöneticilerini daha duyarlı olmaya çağırdıklarını ifade etti.
Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan Adayı Ali Atlı, Babadağ ilçe merkezinde ve Kelleci Mahallesi'nde yer alan iki ayrı seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Her iki açılışa da Babadağlılar yoğun ilgi gösterdi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Kurum, İstanbul'da büyüyen değişim dalgasını vurgulayarak, 31 Mart zaferini müjdeledi. Mitinge çok sayıda vatandaş katıldı ve Kurum, projelerini anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den yeniden aday gösterilmesinin yankıları sürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret eden Savaş'a, depremzedeler tepki gösterdi. Savaş, tepkilere karşılık olarak 'Aha geldim işte...' şeklinde yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in problemleriyle ilgili rahatsızlık duyduğunu belirterek, 31 Mart'ta güzel şeylerin altına imza atacak belediye başkanlarının seçilmesini arzuladığını söyledi. Bakan Tekin, Aliağa'da bir özel eğitim okulunun ihale sürecini başlattıklarını da ifade etti.
Türkiye'nin dört bir yanından emekli astsubaylar, özlük hakları için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Emekli astsubaylar, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.
Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkanı adayı İsmail Hakkı Esen, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen programda projelerini anlattı. Esen, 5 yıllık görev süresinde yapılan hizmetleri ve gelecek nesiller için ürettikleri projeleri anlattı. Ayrıca, yeni projelerini de katılımcılara tanıttı.
Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu vurgulayarak, liderlerinin ve ülkenin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirtti. AK Parti Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Havza'da sanayi ve turizme öncelik vereceklerini ve millete hizmeti amaçladıklarını söyledi.
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