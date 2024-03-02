Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldiANTALYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

02.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi

ANTALYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Antalya Diplomasi Forumu, Somali, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi - Son Dakika
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