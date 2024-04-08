Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Veliaht Prens El Suud'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. - ANKARA
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Romanlar Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Yemeğe birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı. Balaban, Roman vatandaşlara her zaman hayranlık duyduğunu belirtti ve belediyenin muhtarların emrinde olacağını vurguladı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bigadiç Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Göksel'in yönetiminde yeni dönemin ilk Belediye Meclisi toplandı. Meclis, gündem maddelerini ele alarak başkan vekilleri, katipler ve komisyon üyelerini seçti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den Emet Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koca, görevi Hüseyin Doğan'dan devraldı. Koca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Emet'e hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi'nde düzenlenen sokak iftarında, Türkler ve Almanlar bir araya geldi. İftar programı, 2004 yılında aşırı sağcı terör örgütü NSU tarafından bombalı saldırıya uğrayan caddede gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.
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