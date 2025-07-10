Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmasında ne söyleyecek? Ömer Çelik bu akşam tv100\'de cevaplıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu akşam saat 20.00'de tv 100 Özel Röportaj'da Cansu Canan'ın sorularını yanıtlayacak. Silah bırakma sürecinden terörsüz Türkiye için atılacak adımlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği tarihi konuşmasından, Kızılcahamam Kampı'nda alınacak kararlara kadar merak edilen soruların yanıtları bu akşam tv100'de yanıt bulacak.

Silah bırakma nasıl ve ne şekilde gerçekleşecek?

Terörsüz Türkiye'nin Meclis komisyonu ayağında neler olacak?

Siyasi partiler sürece nasıl katkı verecek?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in haberini verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı tarihi konuşmada neler olacak?

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda hangi kararlar alınacak?