AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu akşam saat 20.00'de tv 100 Özel Röportaj'da Cansu Canan'ın sorularını yanıtlayacak. Silah bırakma sürecinden terörsüz Türkiye için atılacak adımlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği tarihi konuşmasından, Kızılcahamam Kampı'nda alınacak kararlara kadar merak edilen soruların yanıtları bu akşam tv100'de yanıt bulacak.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmasında ne söyleyecek? Ömer Çelik bu akşam tv100'de cevaplıyor - Son Dakika
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