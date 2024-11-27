Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM\'de Başkan Usta\'yı kabul etti

Politika

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısına katılan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı İnanç Şahin ve İlçe Teşkilatı burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarını dinledi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin'i TBMM'de kabul etti.

Ankara da bir dizi çalışma ziyaretleri gerçekleşti

İznik'te gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönemde yapılması planlanan projeler ile ilgili istişarelerinde yapıldığı ziyaretlerde AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Osman Mesten de İznik heyetinin yanında oldu. Başkan Usta'ya ayrıca AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya da eşlik etti.

İznik heyeti ilk olarak Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i makamında ziyaret etti. Başkan Usta, "İlçemizde takip ettiğimiz konular başta olmak üzere hemşehrilerimizin taleplerini değerlendirerek devam eden çalışmalarımız üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'ndeki görüşmenin ardından EPDK 2. Başkanı Zekeriya Gökşenli'yi ziyaret eden heyet burada da görüşmeler gerçekleştirdi.

İlçenin sportif yatırımları ve son durumu hakkında görüşmeler gerçekleştirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuğu olan heyete burada Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin de eşlik etti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "İznik tarihinin en büyük spor yatırımlarının ilçemize kazandırılmasında bizlere verdikleri destek dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretler ile ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlıklarımız, kurumlarımız, milletvekillerimiz ve ilgili bürokratlarımızın İznik'imize destekleri tamdır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı takip etmek, yeni yatırım taleplerimizi iletmek ve ziyaretlerde bulunmak üzere bir çok görüşmeler gerçekleştirdik. Bizlere göstermiş oldukları misafirperverlik sebebiyle değerli bakanımıza, milletvekillerimize, genel müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bu görüşmelerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İlçe Başkanı İnanç Şahin son olarak ilçe teşkilatı ile birlikte AK Parti Haftalık Olağan Grup toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinlediler. - BURSA