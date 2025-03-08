Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasını milletin başından defetmek için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasını milletin başından defetmek için çalışmaya devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda yaptığı konuşmada ''Terör belasını bu milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

08.03.2025 20:41  Güncelleme: 20:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörün bitirilmesi için atılan adımlara ilişkin yaptığı açıklamada "Terör belasını bu milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN TERÖR MESAJI

Konuşmasında terörün bitirilmesi için atılan adımlara değinen Erdoğan, "Terör belasını bu milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya, uhdemizde bulunan tüm araçları bunun için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

"O MÜREFFEH GÜNLERİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

"Şehit annelerimize ve şehit eşlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin ürerinden çekildiği o müreffeh günleri hep birlikte göreceğiz. Tüm kadım şehitlerimizi kemal-i edeple yad ediyorum. Başta merhum anneciğim olmak üzere tüm annelerimize Rabbim'den rahmet ve mafiret niyaz ediyorum. Nice zorluğa göğüs gerip bu vatan için ahlaklı evlatlar yetiştiren tüm annelerimizin elinden öpüyorum" diye konuştu.

8 MART MESAJI

Erdoğan konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin ise "Ülkemizin ve tüm dünyadaki kadınların Kadınları Günü'nü şahsım ve eşim adına tebrik ediyorum. Suriye'de Yemen'de Afrika'da Asya'da Türkistan'da ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kadınlara buradan bir kez daha dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Gazze'nin yiğit kadınlarını ülkemdeki tüm kadınlar adına saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasını milletin başından defetmek için çalışmaya devam edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, 3-sayfa, 8 Mart, Yaşam, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasını milletin başından defetmek için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sk 06:
    yav he he bulaştıran sizler değilmi fetö mhp akp pkk demleniyor 25 5 Yanıtla
  • İshak Klein:
    o koltuğu kaybetmemek için yapamayacağın hiç bir şey yok... transkriptsiz recep 24 5 Yanıtla
  • Tuna Han:
    terör nasıl def ediliyor terörist başını af ederek mi ne anlatıyorsun sen ya 20 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    idamı kim neden kaldırdı 19 1 Yanıtla
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