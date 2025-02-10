Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart"

Politika

Asya turu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Şara'yla açık net görüştük. Terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gereklidir, olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'a ziyaretleri öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya- Ukrayna savaşı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmek de istemiyoruz. Ama son dönemlerde Zelenski'nin de görüşmeye böyle bir talebi olursa hazır olduğunu duyuyoruz, dinliyoruz. Trump ve Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız. Bunu ön yargısız yaklaşımımız ve barışçıl dış politikamız sayesinde bugüne kadar başardık. Çünkü her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni sizler de takip ediyorsunuz, biziz. Tek bir damla daha kan ve gözyaşı akmasın diye gayretlerimiz var. Yeter ki bir araya gelsinler görüşsünler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz" diye konuştu.

"Terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gereklidir"

"Türkiye Suriye ile terör örgütleri ile mücadelede ortak adımlar atılması planlanıyor mu?", sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Şara'nın verdiği mücadele, terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Şara'yla açık net görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan, özellikle Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Bu konuda müspet gelişmeleri görüyoruz. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Birçok grup kendilerini feshederek Suriye ordusuna katılıyor. Suriye'nin birliği beraberliği için gayret göstereceklerini de ilan ediyorlar. Bunlar içerisinde tabii en önemlisi de DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır diye düşünüyorum. Zira bu Sayın Şara ile de ortak düşünce birliğine vardığımız bir tespittir. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gereklidir, olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız" ifadelerini kullandı.

" Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı, biliyorsunuz 1 yıllık bir cezaya çarptırıldım"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği "Şiir bilmez" sözüne, bir gazetecinin sorusu üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okuduğum şiir malum Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı, biliyorsunuz 1 yıllık bir cezaya çarptırıldım. Bunun 4 ay 10 gününü zaten cezaevinde yaşadım. Bütün bunlarla beraber şiir okuyup okumadığımı, özellikle tabii ortaöğretimden üniversiteye kadar tarih söyler. Ama bu konuda Sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var, onu bilemem. Onu okumayı bir tarafa koyun. Aslında Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri odasının bir köşesine asarsa, herhalde çok daha isabetli olur. Hiç olmazsa, 'Şiir nedir?' bunu öğrenmiş olur" dedi. - İSTANBUL