Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart"

Asya turu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Şara'yla açık net görüştük.

10.02.2025 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya turu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Şara'yla açık net görüştük. Terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gereklidir, olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'a ziyaretleri öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya- Ukrayna savaşı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmek de istemiyoruz. Ama son dönemlerde Zelenski'nin de görüşmeye böyle bir talebi olursa hazır olduğunu duyuyoruz, dinliyoruz. Trump ve Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız. Bunu ön yargısız yaklaşımımız ve barışçıl dış politikamız sayesinde bugüne kadar başardık. Çünkü her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni sizler de takip ediyorsunuz, biziz. Tek bir damla daha kan ve gözyaşı akmasın diye gayretlerimiz var. Yeter ki bir araya gelsinler görüşsünler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz" diye konuştu.

"Terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gereklidir"

"Türkiye Suriye ile terör örgütleri ile mücadelede ortak adımlar atılması planlanıyor mu?", sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Şara'nın verdiği mücadele, terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Şara'yla açık net görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan, özellikle Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Bu konuda müspet gelişmeleri görüyoruz. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Birçok grup kendilerini feshederek Suriye ordusuna katılıyor. Suriye'nin birliği beraberliği için gayret göstereceklerini de ilan ediyorlar. Bunlar içerisinde tabii en önemlisi de DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır diye düşünüyorum. Zira bu Sayın Şara ile de ortak düşünce birliğine vardığımız bir tespittir. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gereklidir, olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız" ifadelerini kullandı.

" Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı, biliyorsunuz 1 yıllık bir cezaya çarptırıldım"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği "Şiir bilmez" sözüne, bir gazetecinin sorusu üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okuduğum şiir malum Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı, biliyorsunuz 1 yıllık bir cezaya çarptırıldım. Bunun 4 ay 10 gününü zaten cezaevinde yaşadım. Bütün bunlarla beraber şiir okuyup okumadığımı, özellikle tabii ortaöğretimden üniversiteye kadar tarih söyler. Ama bu konuda Sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var, onu bilemem. Onu okumayı bir tarafa koyun. Aslında Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri odasının bir köşesine asarsa, herhalde çok daha isabetli olur. Hiç olmazsa, 'Şiir nedir?' bunu öğrenmiş olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, Şara, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:09:32. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.