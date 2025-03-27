Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz.

27.03.2025 22:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz. Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftarda, dini azınlık temsilcileri ile bir araya geldi. İftara, Türkiye'ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde böyle mübarek bir günde iftar soframızı ülkemizdeki cemaat vakıflarının temsilcileriyle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Davetimize icabet ederek iftar soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla temsil ettiğiniz cemaatlerin bütün mensuplarına selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Türkiye'nin çok farklı inanç kültür ve kimlikleri asırlardır bir arada barış içinde yaşatma tecrübesine sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul'dan Mardin ve Hatay'a kadar birçok ilimizde ezan, hazan ve çan yüzyıllar boyu bir arada var oldu. Camiler kiliseler sinagoglar asırlardır aynı sokağı, aynı caddeyi paylaştı. Aynı vatan toprakların üzerinde aynı gök kubbe altında Müslümanlar Hristiyanlar Museviler yan yana yaşadı. Yüzyılların birimi olan bu eşsiz tecrübeye çok değer veriyoruz. "ifadelerini kullandı.

Nefret söylemlerinin arttığı kültürel ırkçılığın ve fanatizmin tüm dünyada tırmandığı bir dönemde bu vasfı korumaya güçlendirmeye daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen her sene tekrarladığımız şu birlikteliğimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yılına giren iktidarlar boyunca tüm vatandaşların inanç özgürlüğünü genişletmeye çalıştıklarını belirterek, "Hangi kökene, inanca cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim kardeşlerimizin bir ruhi tedirginlik içinde olmaması için azami gayret gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlar, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Yakın geçmişte büyük acılar yaşayan Somali halkının ekonomik kalkınmasına, huzuruna büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Somali'nin ülkemizin de desteğiyle elde ettiğini kazanımları koruyarak toplumsal barış ve istikrarını güçlendirmesini temenni ediyoruz. Terörün her türlüsünden çok çekmiş bedel ödemiş bir ülke olarak Somali halkının yanındayız. Türkiye olarak Somali'nin birliği dirliği için bölgesinde bir istikrar kaynağı olması için gerekli katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Davetimize icabetle iftar soframızı teşrif ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanının şahsında Tüm Somali halkını selamlıyorum. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik diyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz' - Son Dakika

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