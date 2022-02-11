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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

11.02.2022 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Üsküdar, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti - Son Dakika


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