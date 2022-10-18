Erdoğan, Türkiye 'deki üniversite sayısını 81 ilin tamamına yayarak artırırken kendilerine yöneltilen kimi eleştiriler olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Iğdır, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı (2) - Son Dakika

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