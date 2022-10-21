Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Tayfun'' açıklaması: Bunlar bir yere mesaj oluyor, Biz de zevkle takip ediyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Tayfun'' açıklaması: Bunlar bir yere mesaj oluyor, Biz de zevkle takip ediyoruz

21.10.2022 15:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği balistik füze olan Tayfun roketi hakkında Yunan basının ''endişe duyuyoruz'' açıklamalarına ilişkin, ''Artık bizim Tayfun'umuz var. Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Türkiye geçtiğimiz günlerde yerli imkanlarla Roketsan'ın ürettiği ''Tayfun'' füzesini Rize'den ateşlenerek Sinop açıklarında bulunan hedefi başarılı bir şekilde test etmişti. Blokzincir İstanbul zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan'ın ürettiği yerli balistik füze hakkında açıklamalarda bulundu.

''BUNLAR BİR YERE MESAJ OLUYOR''

Tayfun balistik füzesi dünya gündemine bomba gibi düşerken haber Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan basını "Derin endişe duyuyoruz"diyerek provokatif bir açıklama yaparken Erdoğan, ''Artık bizim Tayfun'umuz var. Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

YUNAN BASININDA MANŞETLERDE

Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi; "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı" Kathimerini gazetesi Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizerken Eleftherostypos ise füze denemesi için "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" yorumunda bulundu.

TÜRKİYE'NİN 3. BALİSTİK FÜZESİ

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında dün sabah ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldırken, YILDIRIM ve BORA'dan sonra TAYFUN, Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi oldu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Tayfun'' açıklaması: Bunlar bir yere mesaj oluyor, Biz de zevkle takip ediyoruz - Son Dakika
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