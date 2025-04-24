Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz" dedi.

24.04.2025 13:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılış programında konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA'ya 1962 yılından beri tam üye olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde çalışıyoruz. Sadece son 20 senede 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009 UEFA Kupası finaline, 2013 yılında FİFA U20 Dünya Kupası'na, 2019 UEFA Süper Kupa finaline başarı ile ev sahipliği yaptık. Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, oynadığı futbolla futbolseverlerin gönüllerini fethetti. 2025 yılında A Milli Takımımız, uluslar liginde yer alma hakkını elde etti. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerine inşallah ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 23 yılda spora yönelik yapılan yatırımlara dikkat çeken Erdoğan, "Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 470'e yükselttik. Futbol, basketbol, voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Futbol sahası sayımız 595'ten bin 365'e çıktı. Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları inşa ettik. Spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e ulaştırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, yerlerine uluslararası standartlara sahip yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 38'i hizmete girdi. 4 tanesinin yapımı, 4 tanesinin proje ihale çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de sporu etkileyen altyapı eksiklerinin de önemli ölçüde tamamlandığını belirten Erdoğan, "Özellikle hızlı tren, havalimanları, otoyolları, bölünmüş yollar, diğer projelerle ulaştırma altyapımızı tahkim ettik. 26 olan havalimanı sayımız, Çukurova Havalimanımızın hizmete alınmasıyla 58'e çıktı. İstanbul'da da önemli projelere imza attık. Asrın projesi Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden dün önemi daha iyi anlaşılan Kuzey Marmara Otoyolu'na, üç pistin aynı anda kullanıldığı İstanbul Havalimanı'ndan toplam uzunluğu 362 kilometreyi bulan raylı sistem projelerine ve nice eserle İstanbul'un çehresini değiştirdik. Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi, Türkiye'nin bu alandaki altyapısının dünya standartlarına kavuşması için 23 yıl boyunca seferberlik ruhu ile çalıştık. Şimdi bütün bu çabaları UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılmasıyla birlikte bir üst aşamaya taşımış oluyoruz. UEFA, Londra ve Brüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açıyor. Türk futbolumuzun gelişimi adına UEFA ile daha fazla temas kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilciliğin aynı zamanda önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz çeşitli futbol organizasyonlarında da önemli roller üstleneceğine inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz' - Son Dakika

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