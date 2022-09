Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite kapılarında kızlarımızın inletildiğini yok sayamayız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece başörtüleri sebebiyle maalesef polis copları altında, üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla beraber inletildiği durumları herhalde yok sayamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen, 'Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı' programına katıldı. Partililere konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'de ve dünyada pek çok siyasi partinin AK Parti kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalıştığını söyledi. Kadınların parti faaliyetlerindeki hayati gayretlerinin yanında, Türkiye'nin son 20 yılında elde ettiği tüm kazanımlarda da çok önemli payı olduğunu aktaran Erdoğan, "Yaptığımız her reformda, hayata geçirdiğimiz her eser ve hizmette, yürüttüğümüz her mücadelede, kadınlarımızı yanımızda görmenin verdiği şevkle sürekli daha ileri adımlar attık. Yıllarca sadece sorunlarıyla, istismarlarıyla, dramlarıyla, mağduriyetleriyle gündeme gelen kadınlarımızı ülkemizin beşeri sermayesinin ana unsuru haline dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

'BATIL DAVA İÇİN KADINLARI YOK EDİYORLAR ' Mersin 'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin konuşan Erdoğan, "İşte dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. 2 terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamento da olan parti. Adı parti; ama dikkat edin terörist olarak kullandığı 2 kadın. Bu 2 kadın kendilerini patlatıyor ve Mersin'de bunlar ölüyor. Bu ne vicdan? Bu nasıl bir anlayış? Nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu 2 kadın kendilerini batıl davanız için feda etti? Üstelik de polisevimizi imha etmeye çalışırken. Bunlar hangi yüzle bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacak? Hangi yüzle bunlar, 'Biz Türk siyasi hayatında varız, biz demokratız, biz özgürlükçüyüz' diyecekler. Hangi yüzle? İşte burada ben kadın kollarımıza sesleniyorum. Bugüne kadar yüzlerce kadın, bu batıl bir terör davası için kendilerini ne yaptı? Yok etti. Biz kadınlarımızla millete hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Dağ, taş, kar, kış demeden bunu yapıyoruz. Bunlar ise maalesef bu batıl dava için insanlarını yok ediyor. Kadınlarını yok ediyor" dedi. 'İSTİHDAMDA KADIN ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR'Erdoğan, eğitimden sağlığa, istihdamdan girişimciliğe kadar her alanda kadınların haklarını korumayı, onlara pozitif ayrımcılık yapmayı ilke edindiklerini belirterek şunları söyledi: "Öyle ki bugün yükseköğrenimde çağ nüfusuna göre kızlarımızın okullaşma oranı, yüzde 49 iken erkeklerde bu oran, yüzde 40'da kalıyor. Ekonomiden sağlığa pek çok alanda, istihdamda kadın oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Sadece bu tablo dahi tek başına yıllarca çeşitli bahanelerle okuldan, eğitimden, hayatın pek çok alanından uzak tutulmaya çalışılan kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde ulaştığı yeri göstermeye yeterlidir. Hep söylediğimiz gibi kadını yok saymak insanlığın yarısından vazgeçmek demektir. Ne diyor rahmetli Neşet Ertaş ; 'Kadın insan, erkek insanoğludur.' Kadını yok saymak, aileden üretime kadar insanlığın geleceğini oluşturan alanların tamamının içini boşaltmak demektir. Kadını yok saymak, Rabbimizin 'kadınlar ve erkekler' diyerek beraberce muhatap aldığı insanlığın yaradılıştan gelen bütünlüğüne haşa karşı çıkmak demektir."'GELMEYİN BU OYUNA'Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte kimi cehaletten, kimi yanlış kabullerden, kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınların sıkıntılar çektiğini bildirerek, "Sadece başörtüleri sebebiyle maalesef polis copları altında, üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla beraber inletildiği durumları herhalde yok sayamayız. Bunları bu ülke yaşadı, yaşadık. Kızlarımızın okul kapılarında neler çektiğini gayet iyi biliriz. Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kızlarımıza, kadınlarımıza zulmedilemez. O dönem bitti. Bunu biz başardık. Bu beşeri yanlışları, inancımıza ve kültürümüze mal etmek hem büyük bir haksızlık hem büyük bir bühtandır. İşte şimdi CHP ne yapıyor? Sembolik olarak her zaman yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, geliyor yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz' buradan ben o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz, bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur" diye konuştu.

Türkiye'nin 85 milyon vatandaşının, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her bireyin gücüne, enerjisine, emeğine, gayretine ihtiyacı olduğunu belirten Erdoğan, "Milli mücadelede kucağında çocuğuyla cepheye malzeme taşıyan kadınımızdaki ruh ve bilinç neyse bugün evinde iş yerinde, hayatın farklı alanlarında, kendisi, ailesi, ülkesi, milleti için çalışan üreten kadınlarımızın gayreti de aynıdır. Esasen bizim ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kadınlarımızı destekleyerek, hayatın her alanında haklarını alabilmelerini sağlamak, onlara özgüven kazandırmak olmuştur. İşte biz bunu başardık" ifadelerini kullandı.