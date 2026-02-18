Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Valiler Buluşması programında konuştu.

Valilerden mübarek ramazan ayında çok büyük gayret beklediğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şunu en iyi sizler biliyorsunuz. Unutmayın, devlet kapısı hacet kapısıdır. Bizim insanımız mahcuptur, mağrurdur. Kalbini herkese açmaz. Derdini, sıkıntısını ulu orta herkese anlatmaz. Hele hele meramını, maruzatını, ihtiyacını herkesle paylaşmaz. O yüzden ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi siz arayıp bulacak, onlar size gelmeden siz onların yardımına koşacaksınız. Gerekirse Ömer gibi kapı kapı gezecek, sorunları yerinde tespit edecek, bunları en hızlı şekilde çözüme sizler ulaştıracaksınız. Gariplerin, yoksulların, öksüz ve yetimlerin elinden siz tutacaksınız. Ziyaretlerle, sahur ve iftar programlarıyla, yardım çalışmalarıyla devletimizin şefkatli elini vatandaşa sizler uzatacaksınız. Eğer bir evde iftar yemeği pişmiyorsa, eğer bir hanede sahur sofrası kurulamıyor, tencere kaynamıyorsa Allah korusun bu vebali ne siz ne de biz taşıyabiliriz. Bu konuda siz kıymetli valilerimizden ayrı bir hassasiyet beklediğimi tekrar ifade ediyor, Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum."

Derdi olan, ülkenin, milletin derdiyle dertlenen bir kadro olduklarını ifade eden Erdoğan, milletin takdiriyle ülkeyi yönetme görevini devraldıkları günden bu yana 86 milyonun müreffeh ve mutlu geleceği için canla başla çalıştıklarını söyledi.

"Müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz"

Erdoğan, gerek bölgede gerekse dünyada risk ve belirsizliklerin dalga dalga yayıldığı kritik bir dönemde iç cepheyi tahkim etmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak tarihi bir adım attıklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Süreci sabote etmek isteyen karanlık odaklara rağmen 16 aydır hem büyük bir hassasiyetle hem de müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz. İlgili kurumlarımız sahadaki görevlerini özenle ve koordinasyon içinde icra etmeyi sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun inşallah suhuletle çözülmesiyle birlikte önümüz daha da açılacaktır. Türkiye olarak bunun gerçekleşmesi için kardeşlik ve komşuluk hukuku çerçevesinde gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Malumunuz Meclisimizin çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz raporunu bugün tamamladı. Tüm siyasi parti gruplarının desteğiyle nihai raporunu kabul etti."

Bu vesileyle 5 Ağustos'tan beri Komisyon bünyesinde mesuliyet bilinciyle hareket eden tüm milletvekillerine, bilhassa Cumhur İttifakımızın kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Değerli fikirleriyle Komisyon'a katkı sunan tüm davetlilere ayrıca ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı ilk günden itibaren sergilediği dirayetli, yapıcı, uzlaştırıcı tavır için tebrik ediyorum. Komisyonumuz vazifesini titizlikle yaparak uzlaşı temelinde kaleme aldığı raporuyla sürece ivme kazandıracak bir perspektif ortaya koymuştur. Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum. Şimdi Meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütalaalar başlayacak. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Böylece önce terörsüz Türkiye'yi, inşallah ardından da terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız."

"İnşallah hedeflerimize tek tek ulaşacağız"

Sürecin sıhhatli bir şekilde devamı için sınır bölgelerdeki valiler başta olmak üzere mülki idare amirlerine önemli görevler düştüğünü dile getiren Erdoğan, "Olası provokasyonların önüne geçilmesi, şehirlerimizde huzur ve güven ortamının korunması, güvenlik boyutunda en ufak bir zafiyetin olmaması, Terörsüz Türkiye'ye doğru ilerlediğimiz bu günlerde oldukça mühimdir. Sizlerden bu konuda da azami katkı beklediğimin altını özellikle çiziyorum. Merkezi idaremizin, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın uyum içinde çalışmasıyla inşallah hedeflerimize tek tek ulaşacağız. Kahraman şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hassasiyetlerine en güçlü şekilde sahip çıkacağız." diye konuştu.

Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in alem-i İslam'ın intibahına vesile olmasını temenni etti. Valilere yaptıkları ve yapacakları tüm hizmetler için teşekkür eden Erdoğan, çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diledi.

Notlar

Programda konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yılın idarecilerine ödülleri takdim edildi.

"Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü"ne, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Sühely Üçer; "Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne, Kocaeli Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli; "Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü"ne, Sinop Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz; "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü"ne, Batman Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş; "Vali Doktor Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülü"ne, Gaziantep İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu; "Merhum Vali Orhan Alaaddin Erbuğ Meslekte Bir Olay ve Anı Ödülü"ne de Şırnak Vali Yardımcısı Murat Çiçek layık görüldü."