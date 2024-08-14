Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Görüşmesi Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında görüşme başladı. Görüşmede, iki liderin bölgesel konuları ele alması ve Türkiye-Filistin ilişkilerini güçlendirmek için işbirliği olanaklarını değerlendirmesi bekleniyor.
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14.08.2024 20:58:53. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Görüşmesi Başladı - Son Dakika
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