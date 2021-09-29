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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük

29.09.2021 18:28

Rusya'nın Soçi kentinde zirve toplantısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen antikor diyaloğu herkesi gülümsetti. Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu söyledi. Bu miktarın düşük olduğunu söyleyen Erdoğan, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu ifade etti. Putin ise hesaplamalardaki farklılıktan dolayı rakamların değişiklik gösterdiğini ve kendisinin antikor seviyesinin de yüksek olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1,5 aradan sonra ilk kez yüz yüze görüştü.

AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİLER

Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

PUTİN'DEN AŞI İSYANI

Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti. Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.

ANTİKOR SOHBETİ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.

"BENİM ANTİKORUM YÜKSEK"

Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım." ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A SPUTNİK AŞISI TAVSİYESİ

Putin'in Erdoğan'a 3'üncü aşıyı Rus "Sputnik" aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım." dedi. Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Antikor diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen 'Antikor' diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük - Son Dakika
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