Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi, hakkı olan yeni Anayasa'yla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi, inşallah yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılış Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası, çağlar ötesine uzanan kutlu bir mücadelenin adıdır. Bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. TBMM, milli mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Bugün de gerek 27'nci dönem boyunca çıkartılan kanunlarla, gerek halen komisyonlarda ve genel kurul gündeminde bekleyen tekliflerle, gerekse bundan sonra gündeme gelecek çalışmalarla meclisimizin tarihi misyonunu hakkıyla yerine getirdiğine ve getireceğine inanıyorum" dedi.

'MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ YERİNİZİ ALDIĞINIZA İNANIYORUM'Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 8 ay sonra gideceği seçimlerde hem yasama organı TBMM üyelerini, hem de yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanını belirleyeceğini hatırlatarak, "Dünyanın ve bölgemizin gerçekten tarihi günler yaşadığı, asırlık dengelerin kökünden sarsıldığı, siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu bir dönemde bu seçimleri yapacağız. 27'nci dönem milletvekilleri olarak sizlerin üstlendiğiniz misyonun gereklerini başarıyla ifa etmiş bir kadro sıfatıyla milletimizin gönlündeki yerinizi aldığınıza inanıyorum. Bu büyük şeref evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras olacaktır. Ülkemize, milletimize, meclisimize yaptığınız hizmetler için şimdiden her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.'MİLLETİN HAKKINI CANSİPERANE KORUYAN MECLİS VAR'Erdoğan, önce milli mücadele, son olarak da 15 Temmuz gecesi 'gazi' unvanıyla şereflenen meclisin bu vasıflarıyla dünya parlamentoları arasında müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bir dönem ülkemize 'demokrasiyi bedel ödemeden elde ettiği için içselleştiremediği' ithamları yönetilirdi. Şimdi ise karşımızda son çeyrek asrın en iddialı demokrasi ve kalkınma programlarının ahdi altyapısını kurmuş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Şimdi karşımızda, darbecilere direnerek milli iradenin üstünlüğünü hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tescillemiş bir meclis var. Şimdi karşımızda her türlü tehdide rağmen temsilcisi olduğu milletin hakkını, hukukunu, menfaatlerini cansiperane şekilde koruyan bir meclis var. Meclisimizin ve milletvekillerimizin zaman zaman maruz kaldıkları iftira derecesine varan saldırıların bir sebebi de işte bu tablodur" dedi.'CUMHURİYET TARİHİNİN EN KÖKLÜ REFORMLARINA BU MECLİS İMZA ATMIŞTIR'Erdoğan, meclisin zorluklar karşısında onurlu bir duruş sergilediğini ifade ederek, "Türkiye'yi ısrarla müstemleke muamelesine maruz bırakmak, siyasi ve ekonomik olarak peykleri konumunda görmek isteyenler meclisimizin bu onurlu duruşundan da rahatsızdır. Ama biz kimin ne dediğine, kimin ne istediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ülkemizin hedeflerine bakarak yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla birlikte istikametimizi çiziyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz istiklalimizi ve istikbalimizi aydınlatan en önemli reformlardan biri de hiç şüphesiz yönetim sistemimizde yaptığımız değişikliktir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle demokratik erklerin her birini, kendi alanında en güçlü en etkili en verimli hale getirdiğimize inanıyorum. Geçmişte demokratik bir denge içinde değil de yıkıcı rekabet görünümü veren yasama, yürütme ve yargı, artık aynı gaye doğrultusunda birbirlerini destekleyen bir anlayışla çalışmaktadır" diye konuştu.'MECLİSİMİZİN DARBE DÖNEMLERİNİN SON İZİNİ DE SİLECEĞİNE İNANIYORUM'Erdoğan, yeni Anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yaptıkları samimi çağrıların Türkiye'yi böyle bir kazanımla buluşturmaya yetmediğini belirterek şunları söyledi:

"İlk çalışma, Meclis'teki ortak komisyonda tıkandı. İkinci çağırımıza ise somut hiçbir cevap alamadık. Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi, hakkı olan yeni Anayasa'yla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi, inşallah yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Türkiye'yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından; vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık-kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni Anayasa'yla, bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, -