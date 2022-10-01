Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (2)

'YENİ GÜVENLİK VE HUZUR İKLİMİ OLUŞTURDUK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılına bakıldığında milletin gündemini uzunca süredir işgal eden sorun alanlarını birer birer geride bıraktıklarını belirtip, "Mesela bunlardan biri terör örgütlerinin kanlı saldırılarıyla yol açtığı huzur ve güven endişesiydi. Uzun yıllar boyunca ülkemiz gündeminin bir numaralı sorunu hep terör meselesiydi. Yaptığımız operasyonlar, aldığımız tedbirler, izlediğimiz çok yönlü diplomasiyle terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirirken, sınırlarımız dışında da adeta felç ederek yeni bir güvenlik ve huzur iklimi oluşturduk. Bu gerçeği, elini vicdanına koyan hiç kimse inkar edemez. Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, inşallah bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizle askerimizle ve istihbarat teşkilatımızla teröristlerin her an ensesindeyiz. Güvenlik kuvvetlerimizi, hem terörle mücadele hem de bölgesel ve küresel tehditlere karşı ülkemizi koruma görevini en üst düzeyde yürütebilmesini sağlayacak imkan ve kabiliyetlere kavuşturduk" dedi.

'DARBELER DÖNEMİNİ 15 TEMMUZ'DA GERİDE BIRAKTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, tehditleri kaynağında yok ettiklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetler de milletimizin nesillerdir yaşadığı geri kalmışlık, yokluk, yoksunluk sorunlarını da ortadan kaldırmıştır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal desteklere her alanı kapsayan eser ve hizmetlerimizin hayatına dokunmadığı, hayat kalitesini yükseltmediği tek bir insanımız dahi yoktur. Çok partili siyasi hayatımız boyunca defalarca yaşadığımız darbeler dönemini de 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkan milletimiz ve milli iradenin itibarını yere düşürmeyen Meclis'imiz sayesinde geride bıraktık. Ülkemizi geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek; milletimizin refahını artırmak, hayatını kolaylaştırmak için çalışıp çabalarken, küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik. Üstelik biz küresel krizlerle birlikte hassaten ülkemize yönelik saldırıları da göğüslemek mecburiyetinde kaldık" diye konuştu. 'ÜLKEMİZİ ASIRLIK ESERLERE KAVUŞTURDUK'Erdoğan, milletin teveccühüyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldıkları 2002 yılında; Türkiye'yi eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet üzerinde yükseltecekleri sözü verdiklerini hatırlatarak "Bununla yetinmedik; ulaştırmayı, enerjiyi, sanayiyi, tarımı, sporu, sosyal yardımları ve daha pek çok başlığı da ekleyerek ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk. Eğitimde; bu alana ayrılan yıllık bütçeyi, yükseköğretim dahil 10,3 milyar liradan haziran ayındaki ilaveyle birlikte 304 milyar liranın üzerine çıkardık. Sağlıkta; hastane yatak sayımızı 164 binden 263 binin üzerine yükselttik. Göreve geldiğimizde 5 bin 777'den devraldığımız engelli memur sayısı bugün 66 bini buldu" dedi.'AİLE YAPIMIZI KORUMAKTA KARARLIYIZ'Erdoğan, milletin yapı taşı olan aile kurumuna ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkında olduklarını belirterek, "Bu sinsi faaliyetlere karşı maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz. Çalışma ve sosyal güvenlikte; 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, bugün 5 bin 500 liraya ulaştı. Adalette; iktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hakim- savcı sayımızı, bu yıl itibarıyla 22 bin 756'ya yükselttik. Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 91, idari yargıda yüzde 42 artırarak teşkilatımızı güçlendirdik. Ülkemizin en küçük idari birimi olan muhtarlıklarımızı güçlendirdik, muhtarlarımızı sosyal güvenlik pirimi ödemelerinden maaşlarına kadar her alanda destekledik" diye konuştu.'KONUT AMAÇLI ARSA ÜRETİMİNİ 1 MİLYONA ÇIKARIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri kampanyasının müjdesini paylaştıklarını hatırlatarak, "Bu kampanyanın ilk etabı olan 250 bin sosyal konutun, 100 bin konut arsasının ve 10 bin iş yerinin inşasına hemen başlıyoruz. Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkartacak bir hazırlığın da içindeyiz. '81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma' hedefimiz çerçevesinde, bugün tüm Türkiye'de 455 millet bahçesi yapıyoruz" dedi. ' TOGG 'UN GEMLİK'TEKİ FABRİKASINI 29 EKİM'DE AÇIYORUZ'Erdoğan, ticaret alanında yıllık 36 milyar dolar olan ihracatı 250 milyar doların üzerine çıkardıklarını kaydedip, "Dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıl 500 milyar dolar sınırına dayandı. Sanayi ve teknolojide; 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurulmasını sağladık. 'Milli Uzay Programı'mızı oluşturduk ve 2023 yılında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecine start verdik. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim 'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz. 'Milli teknoloji' hamlemizi, gençlerimizin enerjisini ve birikimini en üst düzeyde ülkemizin hizmetine sunacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Bize uzunca bir vakittir unutturulmaya çalışılsa bile bölgemizde cereyan eden her olay, bu hakikati hepimize tekrar hatırlatmaktadır. Türkiye olarak işte bu gerçekler ışığında, vatandaşlarımızla birlikle dost ve kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı da yerine getirmenin çabasındayız. Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi kimden gelirse gelsin baskılara da boyun eğmiyor, milletimizin izzetine asla halel getirmiyoruz" dedi.