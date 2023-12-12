Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan\'ı kabul edecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sahipsiz hayvanlarla ilgili gereken tedbirlerin alınacağını belirterek, "Evlatlarımızın, insanımızın sokakta herhangi bir şekilde bu saldırılara maruz kalması gibi bir şeye tahammül etmemiz de söz konusu olmayacak. Bununla ilgili çalışmaları güçlü bir şekilde yapacağız." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in saldırılarına ilişkin Gazze'den fotoğraflar paylaşan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bunlar Lahey'de hesap verir, insanlık önünde hesap verir." şeklindeki açıklamasının bir gün gerçekleşeceğinin hep beraber görüleceğini söyledi.

Çelik, İsrail'le ilgili savaş suçu kapsamındaki başvuruların, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Ofisi'ne ulaştığını da bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretine ilişkin de konuşan Çelik, iki ülkenin aralarındaki sorunları kendi kendine çözecek kapasiteye sahip bulunduğunu belirtti.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, bir gazetecinin, AK Parti ve MHP'nin, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için yapacakları ittifakla ilgili sorusu üzerine, Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun bulunmadığını dile getirdi.

AK Parti heyeti ile MHP heyeti arasında birçok görüşme yapıldığını, heyetler arasında görüşmelerin devam ettiğini anlatan Çelik, "Artık son aşamaya gelindi, takvim işlemeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla Sayın Bahçeli arasındaki görüşme zaten o trafikle ilgili, arzu edildiği zaman, ihtiyaç duyulduğu zaman her an rahatlıkla bir araya gelinip bu meseleler tartışılıyor. Artık son noktanın koyulacağı bir aşamaya gelmiş olduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabulüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Çelik, Erbakan'ın ziyaretiyle ilgili gündemin, yerel seçim, iç siyaset ve uluslararası gelişmeler olduğunu kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Keçiören'de köpeklerin saldırısıyla bir öğrencinin ağır yaralandığı hatırlatılarak, sahipsiz hayvanlarla ilgili alınacak tedbirlerin sorulması üzerine, bu konuyla ilgili gereken tedbirlerin alınacağını aktardı.

Tedbirler alınırken, hayvanların güvenliğini sağlayan, iyi şartlarda korunduğu ortamların oluşturulduğu çeşitli stratejiler geliştirilmeye çalışılacağına işaret eden Çelik, "Burada doğa, hayvanlar rakibimiz değil. Hepimiz aynı dünyada aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu çerçevede doğru yaklaşımlarla, doğru stratejilerle, doğru siyasetlerle hem bakanlıkların hem belediyelerin yapması gerekenler ele alınacak. Ama evlatlarımızın, insanımızın sokakta herhangi bir şekilde bu saldırılara maruz kalması gibi bir şeye tahammül etmemiz de söz konusu olmayacak. Bununla ilgili çalışmaları güçlü bir şekilde yapacağız." ifadesini kullandı.

"Bu bir siyasi iflas tablosudur"

AK Parti Sözcüsü Çelik, bir gazetecinin, 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yapmayacağının açıklandığını hatırlatması üzerine de genel seçimlere giderken, Millet İttifakı'nın belirlediği modelle Türkiye'nin yönetilemeyeceğini söylediklerini, "Bunlar çay bile demleyemez." dediklerini anımsattı.

Gelinen noktada, Millet İttifakı'ndaki partilerin birbirlerini yük olarak gördüklerini söyleyen Çelik, "Ortaya çıkan tablo bir siyasi iflas tablosudur. Düne kadar belli bir parti liderinin 'bu ikisi olmazsa olmaz' dediği kişiler 'hayır, sizinle işimiz yok' diyor. Tamam bunları kendi aranızda konuşabilirsiniz, kendinizle ilgili değerlendirmeleriniz bu olabilir. Peki 4 ay evvel, 5 ay evvel huzuruna çıktığınız vatandaşa ne söyleyeceksiniz?" şeklinde konuştu.

(Bitti)