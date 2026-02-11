Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

11.02.2026 17:29
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Miçotakis ikili görüşmelerinin ardından 'Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu'na katıldı. Erdoğan ile Miçotakis, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ardından, resmi yemeğe geçilecek.

