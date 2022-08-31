Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti

31.08.2022 01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.

Zaferin 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'deki törene katılan ve Devlet Mezarlığını ziyaret eden Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Bu yıl tebrik töreninde bir ilk de yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hayattaki akrabaları da törende yer aldı. Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tören boyunca marşlar seslendirdi.

Tören, Başkentte görev yapan farklı rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi. - ANKARA

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-35 satmayan ABD'ye resti çekti: Hiçbiri umurumuzda değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-35 satmayan ABD'ye resti çekti: Hiçbiri umurumuzda değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti - Son Dakika

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