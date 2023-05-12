Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Akşener'i masaya getiren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güç - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Akşener'i masaya getiren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güç

12.05.2023 16:03

İstanbul Sultangazi'de vatandaşlar seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili, "Meral Akşener'i masaya getiren de Muharrem İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güç" açıklamasında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimlere saatler kala kameraların karşısına geçerek adaylıktan çekildiğini açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

İnce'nin adaylıktan çekilmesi 14 Mayıs öncesi seçim hesaplarının yeniden yapılmasına neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı İstanbul Sultangazi mitinginde dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları isme yapmadıklarını bırakmadılar. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış döndüren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Sultangazi'yi çok seviyoruz. Pazar günü daha çok seveceğiz. Pazar'a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyor muyuz? Şu anda alanda 50 bin kişi var dediler. Ben Sultangazi'ye ne zaman geldiysem hep böyle gördüm. Burada bir başka heyecan, coşku var. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk Havalimanı'ndaki mitingin devamını görüyorum.

"TERÖRİSTLERLE BERABER YÜRÜYOR BAY KEMAL"

Bay bay Kemal seni görünce çöp çukur susuzluğu anlıyoruz. Şimdi ne diyor bakın, Selo'yu kurtaracak. Bunun bir Selo'su var. Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz, diyor. Bu teröristler ile beraber yürüyor bay bay Kemal. Kimlerle 'haydi' diyor, Kandil'in teröristleri ile haydi diyor. Bir yanlışa adım atmayın. Selo Kürt kardeşlerimi sokağa döktü ve 51 Kürt kardeşimiz öldürüldü.

"BAY KEMAL'İ ÇIKARANLARIN AMACI ORTADA"

Şimdi onu ben kurtarırım diyor. Erdoğan görevinin başında olursa avucunu yalar. 14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bay bay Kemal'i CHP'ye genel başkan sonra karşımıza cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaranların amacı ayan beyan ortada. Benim milletim 21 yıldır nice senaryoları yırtıp attığı gibi bunu da parçalamaz mı? Bazıları bizden yana olmazsa bunların hışmından kurtulabileceğini mi sanıyor. Kendileri gibi düşünmeyen kendileri gibi yaşamayanları aynı çuvala doldurup üzerlerinden silindir gibi geçmeye kararlılar.

KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA İDDİALARINA TEPKİ

Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek için onları öne sürenlerle yarışıyoruz. Bütün dergiler kapaklarında Erdoğan gitmeli, diyor. Yav size ne! Bu dergilerin kapağına bunları nasıl yazıyorsunuz. Bunun kararını siz değil benim milletim verir ey batı. Şimdi bay bay kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Biz de desek ki Amerika, İngiltere, Almanya yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir ben bunlarla görüşüyorum, sen bunları nereden tanırsın. Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler. Cinsini cibiliyetini biliyorlar."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Akşener'i masaya getiren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Akşener'i masaya getiren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güç - Son Dakika
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