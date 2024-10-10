Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli maddesi arasında yer aldı. Netanyahu hükümeti artık küresel düzeni tehdit ediyor. Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır" dedi. - TİRAN