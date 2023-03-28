Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Bugün saat 16.00'da Fatih Erbakan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılım teklifini Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak belgelerinin sunulmasından dakikalar önce kabul eden ve cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

GÖRÜŞME SAAT 16.00'DA GERÇEKLEŞECEK

Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada ziyaretin "nezaket ziyareti" olduğu belirtilirken görüşme saat 16.00'da gerçekleşecek.

24 MART'TA CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 'müstakil' gideceklerini duyuran Yeniden Refah Partisi, ittifak protokolünün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulmadan önce 24 Mart'ta Cumhur İttifakı'na katıldı.

100 BİN İMZA SÜRECİNDE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Erbakan, Cumhurbaşkanı seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayarak 100 bin imza sürecinde adaylıktan çekilmişti.

30 MADDELİK TALEP LİSTESİ GÜNDEM OLMUŞTU

AK Parti genel başkanvekillerinin Yeniden Refah Partisi'ne yönelik ziyaretlerinin ardından, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımı için 30 maddelik teklifi gündeme gelmişti. Maddeler arasında "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması"nın yer aldığı belirtilmişti.

6284 SAYILI KANUNLA İLGİLİ TALEP TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için öne sürdüğü 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un değiştirilmesi talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den itiraz gelmiş; Yeniden Refah Partisi ise 6284 sayılı kanunun değiştirilmesi talebinin AK Parti tarafından kabul edildiğini savunmuştu.

6284 MUTABAKAT METNİNDE YER ALMADI

Cumhur İttifakı'na son anda katıldığını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, katıldığı canlı yayında, daha önce ittifaka dahil olmak için şart koştukları 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Maddesi'nin, yeni mutabakat metninde yer almadığını söyledi.