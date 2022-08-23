Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere acıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gün gelecek tarih bunları yargılayacak. Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere biz sadece acıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Mezun olan 3 bin 700 öğrenciyi görev yerlerine uğurlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, "Dost ve kardeş ülkelerden gençlerimiz de bulunuyor. Misafir öğrencilerimizi de kutluyor, başarılar diliyorum. Subay ve astsubaylarımızı yetiştiren hoca, komutan ve ailelerimize teşekkür ediyorum. 2016'da kurulan ve bugüne Jandarma Sahil Güvenlik Akademimizden 23 bin 546 evladımızı mezun ettik. Her öğrencimiz en gözde eğitim kurumlarından birinde eğitim aldılar. Evlatlarımız, akademik sosyal ve entelektüel yönlerini de geliştirdiler" ifadelerini kullandı.

'BU AKADEMİDE ALINAN EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUM'Akademideki öğrencilerin, üstlendikleri sorumlulukları hakkıyla yerine getireceklerine inandığını belirten Erdoğan, "Bu akademide alınan eğitimi önemsiyorum. Gençlerimizin nitelikli yetişmesi vatanımızın bekası açısından hayati ehemmiyette görüyorum. Her yönden fiziki mekan olarak dünyada çok nadide ülkede benzeri vardır. Burası bambaşka. Komutanlar ordusu yetişecek. Ne Cudi'de ne Gabar'da bugüne kadar terörist bırakmadıysalar bundan sonra da bırakmayacaklar. Sel felaketi mi var, oradalar. Felaketzedeleri nasıl kurtardıklarını izlediniz. Onlar bizim polisimiz jandarmamızdı. Her türlü fedakarlığı ortaya koydular" diye konuştu.'ÜLKEMİZİN BURALARA SIRTINI DÖNME LÜKSÜ YOKTUR'Erdoğan, Türkiye'nin stratejik önemi yüksek coğrafi konuma sahip bir ülke olduğunu belirterek şunları söyledi: "Geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi etkilemektedir. Afganistan'da devam eden iç karışıklıkların, Yemen'de çatışmaların, Suriye'de zulüm ve saldırıların, Balkanlarda alevlenen gerilimlerin, komşuların yanı sıra geniş alandaki krizlerin yansımalarını hisseden ülke Türkiye'dir. Birileri ne derse desin, ülkemizin buralara sırtını dönme lüksü yoktur. Kapıları kapatıp 'banane' diyemeyiz. Bize ne Kudüs'ten, bize ne Irak'tan, Yemen'den Suriye'den diyemeyiz. Hele batılılar gibi 'banane' hiç diyemeyiz. Biz büyük bir devletiz. Zorluklara aldanmadan gereğini yerine getirmek, vicdani görevimizdir. Bölgenin halkları birbirlerinin kardeşi, akrabalarıdır."'YABANCI BASINA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDENLERE ACIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör operasyonlarından rahatsızlık duyanlara tepki göstererek, "10 bin kilometre öteden ülkeme ve teröristlere TIR'larla eğer mühimmat getiriyorsa, onlarla sınır ötesi operasyon yapıyorlarsa gereken cevabı sınır ötesinde veriyor rahatsız oluyorlarsa, kusura bakmasınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Gün gelecek tarih bunları yargılayacak. Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere biz sadece acıyoruz. İHA'ları da yapacağız, savaş uçaklarımızı da helikopterlerimizi de yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'a yığınak yapıyor diye eleştirmiyor, en ufak ses çıktığında 'Türkiye, Yunanistan'ı tehdit ediyor.' Hayır; yan bakana biz düz bakmayız. Biz kimseye husumet beslemiyoruz. Amacımız yakın komşulardan başlayarak çevremizde barış kuşağı tesis etmektir. Birileri bilinçli olarak bölgemize giydirilen deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız. Türkiye'nin arabuluculuk rolünü Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkardık. Türkiye başarılarıyla göz doldurmaktadır. İçimizdeki birileri anlamasa da birileri Türkiye'yi takdir ediyor. Terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık" dedi.'YUNANİSTAN TARAFINDAN ÖLÜME TERK EDİLEN 41 BİN İNSANIN HAYATINI KURTARDIK'Erdoğan, asker, polis, jandarma, istihbaratçı ve korucuların terör örgütlerine nefes aldırmadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dağlarda artık vatandaşlarımız aileleriyle birlikte piknik yapma huzurunu yaşıyor. Sahil güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık. Tüm odaklara karşı gereken tedbiri alıyoruz. Bu zorlu mücadelemizi artık daha etkin yürüteceğiz. Bugünden itibaren yeni bir hayata başlayacaksınız. Sizlerden devletimize hizmet ederken kadim ülkeyi asla akıllarınızdan çıkarmamanızı rica ediyorum. İnsanımıza tepeden bakanların ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bizler demokrasi dışı yöntemlerle siyasetin dizayn edildiği acı günler yaşadık. Reformlarla Türkiye'nin vesayet girdabına sürüklenmesine müsaade etmiyoruz. Devletin emri dışında bir yerin tasallutuna girmeyeceğinizden şüphe duymuyorum."