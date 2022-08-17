Türkiye-Malezya heyetler arası görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
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Türkiye-Malezya heyetler arası görüşmeleri yapıldı

17.08.2022 18:38
Türkiye-Malezya heyetler arası görüşmeleri yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

JW Marriot Otel'de yapılan iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmelerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Ofisi Dış İlişkiler Başdanışmanı Halil Afşarata, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, TPOA Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile Malezya Maliye Bakanı Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato' Sri Amran Bin Muhammed Zin ve Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal hazır bulundu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sultan Abdullah Şah arasında dün yapılan baş başa görüşmede gündeme gelen konular detaylandırıldı.

Ele alınan konular arasında, İslami finans, helal ürünlerin ticareti, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ticaretinde iş birliği, TPAO ile Petronas arasında petrol arama ve sondaj alanında iş birliği yer aldı.

Ayrıca iki ülke arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasına karar verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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