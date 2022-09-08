Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı

08.09.2022 13:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan ziyareti sırasında iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan ziyareti sırasında iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyaretini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'in katıldığı törende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Kamu Huzuru ve Düzeninin Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza kondu. İki lider daha sonra ortak basın toplantısına geçti. - ZAGREB

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Hırvatistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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