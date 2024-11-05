Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlediği basın toplantısında, " İsrail'in İşgal edilmiş Filistin topraklarında ve Lübnan topraklarındaki mezalimi görüşmelerimizde öncelikli olarak ele aldık. Türk Dünyası olarak Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor" dedi. - BİŞKEK