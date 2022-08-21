Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekinci'ye, "Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye baş sağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Hakikaten yüreğimiz dağlandı. Böyle büyük bir felaket, kaza, milletçe bizleri ciddi manada üzdü. Bende Manisa 'daydım, orada haberi aldım. Rabbim, inşallah sabrınızı artırsın. Bütün kardeşlerimize sabır dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum" ifadelerinden bulundu.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekinci, Mardin, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki acılı ailelere taziye telefonu - Son Dakika

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