Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti - Son Dakika

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