Erdoğan, Putin ile buluşacak! Suriye'nin kuzeyine olası operasyon dahil 5 konu masaya yatırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan, Putin ile buluşacak! Suriye'nin kuzeyine olası operasyon dahil 5 konu masaya yatırılacak

04.08.2022 15:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Soçi'de buluşacak. İki liderin görüşmesinde tahıl koridoru anlaşmasının devamı, Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonu, ikili ekonomik ilişkiler ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, bugün Soçi'ye gidecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT

Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat toplantının gündemindeki öncelikli başlık olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacak. Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyecek.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak. Sahadaki son duruma mercek tutulacak. İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşı da iki liderin gündeminde olacak. Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek. Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Görüşmenin bir diğer gündem maddesinin ise enerji alanındaki işbirliği olması bekleniyor. Bu kapsamda Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında yaşanan gelişmeler de ele alınacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada"Enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı da dahil çok vektörlü Rus-Türk işbirliğinin detaylı bir şekilde istişare edilmesi planlanıyor" dedi.

YORUMLAR
500
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Soçi'de görüşecek! Masada çok önemli konular olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Soçi'de görüşecek! Masada çok önemli konular olacak

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Putin ile buluşacak! Suriye'nin kuzeyine olası operasyon dahil 5 konu masaya yatırılacak - Son Dakika


Son Dakika
00:25 Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım
23:46 KPSS hakkında yeni bir skandal iddiası daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevaplar gizlenmiş
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:39 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum
23:22 Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
23:01 Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak
22:55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresi hakkında açıklama yaptı: Son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 01:54:42. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, Putin ile buluşacak! Suriye'nin kuzeyine olası operasyon dahil 5 konu masaya yatırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement