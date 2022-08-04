Erdoğan, Putin ile buluşacak! Suriye'nin kuzeyine olası operasyon dahil 5 konu masaya yatırılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, bugün Soçi'ye gidecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT

Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat toplantının gündemindeki öncelikli başlık olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacak. Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyecek.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak. Sahadaki son duruma mercek tutulacak. İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşı da iki liderin gündeminde olacak. Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek. Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Görüşmenin bir diğer gündem maddesinin ise enerji alanındaki işbirliği olması bekleniyor. Bu kapsamda Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında yaşanan gelişmeler de ele alınacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada"Enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı da dahil çok vektörlü Rus-Türk işbirliğinin detaylı bir şekilde istişare edilmesi planlanıyor" dedi.