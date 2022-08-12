Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Sahil'de öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Sahil'de öğrencilerle sohbet etti

12.08.2022 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Sahil'de öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin açılış programının ardından Üsküdar'da bulunan Nevmekan Sahil'i ziyaret etti. Erdoğan burada öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış törenine katılması bekleniyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Üsküdar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Sahil'de öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Sahil'de öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika
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