Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Sahil'de öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin açılış programının ardından Üsküdar'da bulunan Nevmekan Sahil'i ziyaret etti. Erdoğan burada öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Üsküdar 'da bulunan Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz'

Kaynak: İHA

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