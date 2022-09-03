Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur". - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur".

03.09.2022 15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur". - SAMSUN

YORUMLAR
500
Diyarbakır haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece... Diyarbakır haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece...
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur'. - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:32:08. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur". - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement