Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şüphesiz her seçim önemlidir, her seçim hayatidir, her seçim belirleyicidir ama 2023 seçimleri, AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel merkezde düzenlenen 153. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, bir aylık aranın ardından yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu akşam idrak edilecek Berat Gecesi'ni de tebrik eden Erdoğan, "Rivayetlerde, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği belirtilen bu gecede, Rabb'imizin rahmet, af ve mağfiret kapılarını açtığı, yapılan duaları geri çevirmediği kabul edilir. Şükür sahibi kullar olarak bu geceyi en güzel şekilde değerlendirecek, günahlarımızın affı, sevaplarımızı kabulü, rızkımızın tertibi, amellerimizin arzı için Allah'a yalvaracağız. Dünyanın içinden geçtiği şu muhataralı dönemde Hak Teala'nın mağfiretine ve hamdetmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

"Ağustos ayında AK Parti'nin 21'inci yaşını geride bırakacağız"

Ağustos ayında AK Parti'nin 21'inci yaşını, kasımda ise iktidarlarının 20'nci yılını geride bırakacağını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir büyük davanın neferleri olarak AK Parti bayrağı altında yola nasıl, niçin ve hangi şartlarda çıktığımızın muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmek isterim, biz AK Parti'yi istişareyle kurduk. En büyük istişareyi de milletimizle yaptık. Attığımız her adımda önce milletimize, onunla birlikte teşkilatlarımızın gözüne baktık. Partimizin genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarına kadar her kademesinde kurumsal işleyişin harfiyen yürümesini sağladık. Genel Başkan olarak biz de fevkalade bir durum olmadıkça Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Meclis Grubu toplantılarını belirli periyotlarla titizlikle gerçekleştirmeye özen gösterdik. İl ziyaretlerimizde teşkilatlarımızla bir araya gelmemize vesile olan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantılarına mutlaka katılıyoruz. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan nice meseleyle nice krizle nice gelişmeyle uğraşırken parti çalışmalarını da asla ihmal etmedik, etmiyoruz."

Erdoğan, bu kapsamda, milletvekilleriyle yaptıkları sohbet toplantılarının dördüncüsünü salı günü gerçekleştirdiklerini, bugün de il başkanlarıyla bir araya geldiklerini vurguladı. Pazartesi günü, Merkez Yürütme Kurulu'nu ardından da eski dönem milletvekilleri ve il başkanlarıyla yemekli toplantıda bir araya geleceklerini belirten Erdoğan, "Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti, milletin partisidir, milletin sesidir, milletin hizmetkarıdır, günün 24 saati milletle beraberdir." dedi.

Parti toplantılarında il başkanları vasıtasıyla 81 ildeki vatandaşların dert, sıkıntı ve beklentilerini de derli toplu bir şekilde öğrenme imkanı bulduklarını, kendi tespitlerinin sağlamasını yapıp ortak aklın ürünü teknikleri kayıt altına aldıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadim davamızın bize gösterdiği istikamette yol yürürken, partimizin 21 yıllık birikimi ışığında daha büyük hedeflere yöneliyoruz. Elbette kimi zaman konjonktürel dalgalanmalar, günlük telaşlar, geçici olduğunu bildiğimiz sıkıntılar hepimizi bunaltıyor ama gittiğimiz yolun doğru olduğunu bildiğimiz için sabırla ve sebatla çalışarak önümüze çıkan her engeli aşıyor, her meseleyi çözüyor, her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız, milletimizin bu duruşumuzu gördüğünü, takdir ettiğini, desteklediğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın, 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Bir kez daha milletimizin huzuruna çıkacak, geçmişin hesabını verecek, gelecekte yapacaklarımızı ortaya koyacak, sonraki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Şüphesiz her seçim önemlidir, her seçim hayatidir, her seçim belirleyicidir ama 2023 seçimleri, AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir. Biz bu seçimde, öncelikle Türkiye'yi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına atfettiğimiz büyük hedeflerine ulaştırarak ülkemizin demokrasi ve kalkınma kazanımlarını korumanın peşindeyiz."

" 1915 Çanakkale Köprüsü, adeta bir taç mesabesindedir"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek milleti asırlık özlemlerine kavuşturmanın taahhüdünü verdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran her eserimizle her hizmetimizle her projemizle her siyasi, ekonomik, sosyal reformumuzla bu büyük gayeyi hayata geçirmek için gereken altyapıyı kurmaya çalışıyorduk. Artık fiziki kalkınma konusunda kayda değer bir eksiğimiz kalmadığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Yarın açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli sembollerinden biri olacağına inandığım kalkınma hamlemizi, ihtiyacımız olan büyük katılımı destekleyecek seviyeye getirdik. İnşallah, Cumhuriyet tarihimizin, özellikle de AK Parti'mizin iktidarı döneminde eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, özellikle dış politikada, tarımda ve enerjide, bütün bu alanlarda şu anda özellikle de 1915 Çanakkale Köprüsü adeta bir taç mesabesindedir. İnşallah dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta bir numarası diyebileceğim bir köprüyü böylece inşa ettik."

Bu köprünün bir anlamı olduğunu belirten Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin bu bölgede taçlandığını belirtti.

Köprü yapılmadan önce, Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçmenin sorununa işaret eden Erdoğan, "Şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçecek bir adımı, bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Bu da bize nasip oldu. Şimdi tüm vaktimizi ve imkanımızı devletinin gücü, ülkesinin gelişmişliği, vatandaşlarının refahıyla Türkiye'yi dünyanın en üst sıralarına hasredecek bir yerdeyiz. İnşallah yarın hep birlikte herhalde orada buluşacağız." şeklinde konuştu.

(Sürecek)