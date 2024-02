Erdoğan: Ekonomideki sıkıntılar hafiflemeye başladı, önümüzdeki yıldan itibaren yükselişe geçeceğiz

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Tarihe güneş gibi doğan, cihangirler yetiştiren medarıiftihar Manisa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Erdoğan, sanayinin, tarımın, emeğin şehri, medeniyetler beşiği Manisa'nın bugün bir başka güzel olduğunu söyledi.

Manisa'ya, geçen mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na cumhurbaşkanlığında yüzde 50, milletvekilliğinde yüzde 49 oy oranıyla verdiği destek için teşekkür eden Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçeleriyle Manisa'da yeni bir destan yazacağını ifade etti.

"Yaklaşık bir ay sonra sandıkları hep beraber patlatmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi partisine sözünü geçiremediği halde, borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek, maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız, bir önceki gibi. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan 'eyvallah' deyip gittiyse, bunun da akıbeti aynı olacak. Ülkeye, millete ve şehirlerimize söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir vizyon ve programı olmayanlar sadece konuşur, bağırır, çağırır ve gider. Biz ise 81 vilayetimizin tamamıyla birlikte Manisa'mızı da Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, belediyelerimizle el ele vererek şehirlerimizi güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirecek adımları atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 21 yılda gerçekleştirdikleri demokrasi ve kalkınma atılımlarını Türkiye Yüzyılı'nın altyapısı olarak gördüklerine işaret ederek, bunun üzerine çok daha fazlasını koyarak, Türkiye'yi dünyanın şanlı tarihine yakışır yere çıkarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

"Her şeyin üstesinden geliriz"

Bunların hepsini yapacak iradeye, birikime, hazırlığa, kadroya sahip olduklarını belirten Erdoğan, "Yeter ki milletimiz birliğine, dirliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıksın. Emin olun gerisi sadece vakit ve öncelik meselesidir." dedi.

Bir Manisa türküsünde "Evlerinin önü iğde, iğdenin dalları yerde, Mevlam düşürmesin derde" sözlerinin yer aldığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeter ki Mevlam fert olarak hiçbirimizi ve milletimizi çaresiz dertlere düşürmesin. Ölümden gayrı her derdin devası, insanın çalışmasına, gayretine, nasibine bağlı olarak vardır. Karamsarlık illetine kapılmadıktan sonra, Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geliriz. Dikkat ederseniz, içeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin moralini bozmak, canını sıkmak, umudunu köreltmek için her yolu deniyor. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu? Elbette var ama bunları çözecek olan program da irade de tecrübe de milletiyle, devletiyle, Cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle yine bizleriz. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden, hiçbir program ve proje geliştirme zahmetine katlanmadan milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Türkiye'yi geçtiğimiz 21 yılda 3 kattan fazla nasıl büyüttüysek, sanayimizi, tarımımızı, ticaretimizi nasıl küresel rekabete hazırladıysak, bugünkü meseleleri de öyle hal yoluna koyacağız. Hiç endişe etmeyin.

Çalışanlarımızın dertleri mi var? Birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntıları mı var? Birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçları mı var? Birlikte gidereceğiz. Gençlerimizin hayalleri mi var? Birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var? Birlikte bertaraf edeceğiz. Gabar'da bunu giderdik mi? Cudi'de mağaralara girdik mi? Tendürek'te inlerine girdik mi? Bestler Deresi'nde aynı şekilde girdik mi? Bundan sonra da yine biz yaparız. Nerede teröristan, nerede terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın."

"Büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz"

Bunları yapmak için Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletin takdirine sunduklarını belirten Erdoğan, "Telafisi mümkün olan, gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uzunca bir süredir yaşadığımız bütün saldırıları, bölgesel ve küresel krizleri, kimi politikalarımızın eksik kalmasından kaynaklanan meseleleri birer birer çözüme kavuşturacağız. Bilhassa ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle, güçlenmesiyle, imkanlarının artmasıyla ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır. Geçmişte bunu sağladık, bundan sonra da başaracağız."

Erdoğan, miting yaptıkları alanda 45 bin vatandaşın bulunduğunu söyledi.

(Sürecek)