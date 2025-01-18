Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük kongrenin ardından büyük bir seferberlik başlatarak, seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız." dedi.

18.01.2025 15:46
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük kongrenin ardından büyük bir seferberlik başlatarak, seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız." dedi.

Erdoğan, Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasına, en kuzeyinden en güneyine, doğusundan batısına, Adana'nın dört bir yanında ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Adanalılara sevgilerini göndererek başladı.

AK Parti Adana İl Kongresi'nin hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Adana İl Başkanlığı çatısı altında fedakarca hizmet veren, alın teri döken tüm yol arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Erdoğan, canlı bağlantıyla kongreyi takip eden Amasya, Sinop ve Tokat'taki vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdi, eş zamanlı yapılan il kongrelerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

"Adanalı Allah'ın adamıdır"

Bu coğrafyadaki Yemen ağıtları, Sarıkamış ağıtları ile her biri millet olarak yürekleri dağlayan Avşar ağıtlarının, Adana'nın nasıl bir gönül iklimine, ruh derinliğine sahip olduğunun senetleri ve şahitleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onun için biz Adana'yı bazıları gibi şalgamdan, kebaptan, pamuktan, portakaldan, özellikle de sıcaktan ibaret görmüyoruz. Bayrak şiirini Adana'da, Adana'nın kurtuluş günü 5 Ocak'ta yazan Adana sevdalısı Arif Nihat Asya, 'Bir başka yürek, başka cesaret her ana, 'al' der verir imanlı yiğitler vatana. Ey yerli turistler, ey güney yolcuları yalnız koza, portakal değildir Adana' diyor. Evet, Adana şehitler yurdudur. Adana harbi, hasbi söylediğini doğru söyleyen ve doğrudan söyleyen civan, mert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır. Adana'nın ırmakları Göksu, Seyhan, Ceyhan, kökünü Türkistan'dan alan sadece Çukurova'yı değil, gönül coğrafyamızı sulayan ırmaklardır. Adana'nın yaylası sadece Toroslar değil, Balkan dağlarıdır, Kalkandelen'dir, Kırım'dır, Ahıska'dır. Adana, yalnızca coğrafyadan da ibaret değildir. Bu şehrin her evladı aynı zamanda Adana'nın kimliğidir, tapusudur, vatan topraklarındaki bütün değerlerimizin mirasçısıdır. Her bir Adanalı kardeşimin bu hissiyatla, bu şuurla çalıştığına yürekten inanıyorum."

Yüzde 50 oy alma hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa Adana teşkilatına bir gerçeği hatırlatmakta fayda gördüğünü dile getirdi.

Bulundukları her makamın, milletin kendilerine bir emaneti olduğuna değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu görevler bize, ülkeye ve millete hizmet etmemiz için tebliğ edilmiştir. Hırsı, kibri, enaniyeti, senlik benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmadan aşkla, şehrimize, partimize ve davamıza hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için gerekirse benliğimizi, nefsimizi, ayaklar altına alacağız, gecemizi gündüzümüze katacağız, her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek, iş, hizmet üretmeye, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın kimse oradan çıkaramaz. Ama şunu da unutmayın, milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Unutmayınız, bizim bu millete sadece şükran borcumuz değil, aynı zamanda can borcumuz da var. Bu borcu ödemenin tek yolu ise eksiklerimizi tamamlayıp, güçlü yönlerimizi tahkim ederek partimizi daha da büyütmek, ülkemize daha çok eser, milletimize daha çok hizmetler kazandırmaktır. Büyük kongrenin ardından bu doğrultuda büyük bir seferberlik başlatarak, seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Sizlerden de Adana'da işte bu anlayışla çalışmanızı, girmedik hane, dokunmadık yürek bırakmamanızı istiyorum. Rabb'imiz 'İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır' buyuruyor."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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