Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda konuştu: (1) - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister, gece gündüz millet için çabalama ister. Yanıp tutuşma ister. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak.

15.05.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister, gece gündüz millet için çabalama ister. Yanıp tutuşma ister. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programında yaptığı konuşmada, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan ve Ankara'da da hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partinin eğitim, öğretim vizyonunun yeni bir hamlesi olan Teşkilat Akademisi'nin açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını ifade eden Erdoğan, programa öncülük eden Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığını tebrik etti.

Teşkilat Akademisi'ni, partinin omurgasını güçlendirmeyi amaçlayan çok önemli, kıymetli ve değeri ileride daha iyi anlaşılacak stratejik bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu programı sadece eğitim vermek için değil dava şuurunu pekiştirmek, siyasal bilinci geliştirmek, AK Parti'nin temsilcisi olduğu vizyonu her bir kardeşimizin yüreğine nakşetmek için başlatıyoruz. AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır. Teşkilat Akademisi, Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi, Danışman Akademisi, Yurtdışı Siyaset Akademisi, Medya Akademisi, Siyaset Akademisi ve daha niceleri sadece bir siyasi eğitim süreci değil aynı zamanda bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek bir liderlik mektebi oluşturuyoruz. Bu çalışmalarla, il başkanlarımızla, ilçe yönetimlerimizle, mahalle temsilciliklerimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatın kılcal damarlarına kadar ulaşacağız."

300 bin teşkilat mensubu eğitim alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 300 bin teşkilat mensubunun, bu eğitim sürecinden bilginin yanı sıra yüksek bir şuurla, özgüvenle ve mücadele azmiyle çıkacağını ifade etti.

Her yol arkadaşını sadece bir teşkilat mensubu değil aynı zamanda bu büyük davanın bir neferi, sancaktarı, akıncısı olarak da gördüklerini belirten Erdoğan, "Rabb'im bizleri millete, memlekete ümmete ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın. Teşkilat akademimize emek veren, katkı sunan, destek olan herkese, tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"AK Parti'nin tabelasını takınca siyaset sahnesine çıkmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset sahnesine öylesine, tesadüfen çıkmış bir kadro, teşkilat olmadıklarını dile getirdi.

Kendilerini bir araya getiren, çıktıkları yolu birlikte yürüten ortak bir anlayışlarının, hedeflerinin, her şeyden öte ortak bir davalarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz, AK Parti'nin tabelasını takınca siyaset sahnesine çıkmadık. AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Bizim için tarih 100 yıl, 200 yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro, Malazgirt Meydanı'nda, Alparslan'ın ordusundaki her bir neferin göğsündeki umuda sahiptir. Şu salondaki kadro, İstanbul surları önünde cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana, inanan yürekli bir kadrodur. Şu salondaki kadro, Çanakkale siperlerinde vatanı uğruna canını vermek için adeta yarışan kahramanlarla aynı cesarete, aynı fedakarlığa sahip, adanmış bir kadrodur. İşte bu kadro İstiklal Savaşı'nda bayrağı, bağımsızlığı için en öne atılan dedelerimizle aynı dava şuuruna sahip bir kadrodur."

"Nereye gittiğimizi gayet iyi bilen bir kadroyuz"

Her fırsatta, AK Parti için "kökü mazide olan atiyiz" dediğine dikkati çeken Erdoğan, "Biz nereden geldiğimizi, ne olduğumuzu, nereye gittiğimizi gayet iyi bilen bir kadroyuz. Bizim muhalefetten en önemli farkımız budur. Bizim hikayemiz, AK Parti'nin hikayesi işte budur. Her biriniz AK Parti teşkilatının bir üyesi, yöneticisi olmanın yanında Türkiye'nin her köşesini can siperane tutan bir uç beyisiniz. Hem gaza ruhunu taşıyan nefer hem de gönülleri mamur etme aşkıyla yanıp tutuşan birer dervişsiniz. Dervişlik öyle ucuz değil. 'Dervişlik olaydı taç ile hırka, biz dahi alırdık 30'a, 40'a.'" ifadelerini kullandı.

"Özgüvenli olacağız ki çevremiz de ülkemiz de özgüvenli olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Türkiye'yi inşa etmek hem de kalpleri inşa etmek için yola revan olduklarını söyledi.

Davalarının, misyonlarının, dertlerinin büyük olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakın, bu yol meşakkatli bir yol. Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister, gece gündüz millet için çabalama ister. Yanıp tutuşma ister. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Biz bu yola başkaları gibi çıkar, rant, rütbe, makam, mevki için çıkmadık. Biz bu yola millet uğruna, vatan uğruna yanmak için çıktık. Bizim teşkilatımızın her bir mensubu şöyle bir şuurda olacak, biz önce büyük bir milletin mensuplarıyız, sonra büyük bir teşkilatın mensuplarıyız. Her birimizde hem bu şuur olacak hem de bunun getirdiği özgüven olacak. Biz özgüvenli olacağız ki çevremiz de ülkemiz de özgüvenli olsun. Size bakanlar sizden cesaret alacak, size bakanlar sizden umut devşirecek. Size bakanlar sizden heyecan alacak, sizden hayat alacak. Dünya yıkılsa, tarumar olsa sizdeki ruh, umut, heyecan, cesaret ve fikir dimdik ayakta kalacak. Her birinizden bu şuurla, hassasiyetle, omuzlarınızda taşıdığınız ağır yükün bilinciyle hareket etmenizi bekliyorum. Sizlerle Türkiye Yüzyılı ülküsüne giden zorlu mücadelede yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan bahtiyarlık duyuyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, ankara, Deprem, Kulu, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor

18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
17:40
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:03
Ünlü oyuncu Timur Acar’dan Ali Koç tepkisi: Yeter
Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter
23:47
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama
Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama
23:47
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:13
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 18:56:14. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.