Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister, gece gündüz millet için çabalama ister. Yanıp tutuşma ister. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programında yaptığı konuşmada, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan ve Ankara'da da hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partinin eğitim, öğretim vizyonunun yeni bir hamlesi olan Teşkilat Akademisi'nin açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını ifade eden Erdoğan, programa öncülük eden Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığını tebrik etti.

Teşkilat Akademisi'ni, partinin omurgasını güçlendirmeyi amaçlayan çok önemli, kıymetli ve değeri ileride daha iyi anlaşılacak stratejik bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu programı sadece eğitim vermek için değil dava şuurunu pekiştirmek, siyasal bilinci geliştirmek, AK Parti'nin temsilcisi olduğu vizyonu her bir kardeşimizin yüreğine nakşetmek için başlatıyoruz. AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır. Teşkilat Akademisi, Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi, Danışman Akademisi, Yurtdışı Siyaset Akademisi, Medya Akademisi, Siyaset Akademisi ve daha niceleri sadece bir siyasi eğitim süreci değil aynı zamanda bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek bir liderlik mektebi oluşturuyoruz. Bu çalışmalarla, il başkanlarımızla, ilçe yönetimlerimizle, mahalle temsilciliklerimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatın kılcal damarlarına kadar ulaşacağız."

300 bin teşkilat mensubu eğitim alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 300 bin teşkilat mensubunun, bu eğitim sürecinden bilginin yanı sıra yüksek bir şuurla, özgüvenle ve mücadele azmiyle çıkacağını ifade etti.

Her yol arkadaşını sadece bir teşkilat mensubu değil aynı zamanda bu büyük davanın bir neferi, sancaktarı, akıncısı olarak da gördüklerini belirten Erdoğan, "Rabb'im bizleri millete, memlekete ümmete ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın. Teşkilat akademimize emek veren, katkı sunan, destek olan herkese, tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"AK Parti'nin tabelasını takınca siyaset sahnesine çıkmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset sahnesine öylesine, tesadüfen çıkmış bir kadro, teşkilat olmadıklarını dile getirdi.

Kendilerini bir araya getiren, çıktıkları yolu birlikte yürüten ortak bir anlayışlarının, hedeflerinin, her şeyden öte ortak bir davalarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz, AK Parti'nin tabelasını takınca siyaset sahnesine çıkmadık. AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Bizim için tarih 100 yıl, 200 yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro, Malazgirt Meydanı'nda, Alparslan'ın ordusundaki her bir neferin göğsündeki umuda sahiptir. Şu salondaki kadro, İstanbul surları önünde cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana, inanan yürekli bir kadrodur. Şu salondaki kadro, Çanakkale siperlerinde vatanı uğruna canını vermek için adeta yarışan kahramanlarla aynı cesarete, aynı fedakarlığa sahip, adanmış bir kadrodur. İşte bu kadro İstiklal Savaşı'nda bayrağı, bağımsızlığı için en öne atılan dedelerimizle aynı dava şuuruna sahip bir kadrodur."

"Nereye gittiğimizi gayet iyi bilen bir kadroyuz"

Her fırsatta, AK Parti için "kökü mazide olan atiyiz" dediğine dikkati çeken Erdoğan, "Biz nereden geldiğimizi, ne olduğumuzu, nereye gittiğimizi gayet iyi bilen bir kadroyuz. Bizim muhalefetten en önemli farkımız budur. Bizim hikayemiz, AK Parti'nin hikayesi işte budur. Her biriniz AK Parti teşkilatının bir üyesi, yöneticisi olmanın yanında Türkiye'nin her köşesini can siperane tutan bir uç beyisiniz. Hem gaza ruhunu taşıyan nefer hem de gönülleri mamur etme aşkıyla yanıp tutuşan birer dervişsiniz. Dervişlik öyle ucuz değil. 'Dervişlik olaydı taç ile hırka, biz dahi alırdık 30'a, 40'a.'" ifadelerini kullandı.

"Özgüvenli olacağız ki çevremiz de ülkemiz de özgüvenli olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Türkiye'yi inşa etmek hem de kalpleri inşa etmek için yola revan olduklarını söyledi.

Davalarının, misyonlarının, dertlerinin büyük olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakın, bu yol meşakkatli bir yol. Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister, gece gündüz millet için çabalama ister. Yanıp tutuşma ister. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Biz bu yola başkaları gibi çıkar, rant, rütbe, makam, mevki için çıkmadık. Biz bu yola millet uğruna, vatan uğruna yanmak için çıktık. Bizim teşkilatımızın her bir mensubu şöyle bir şuurda olacak, biz önce büyük bir milletin mensuplarıyız, sonra büyük bir teşkilatın mensuplarıyız. Her birimizde hem bu şuur olacak hem de bunun getirdiği özgüven olacak. Biz özgüvenli olacağız ki çevremiz de ülkemiz de özgüvenli olsun. Size bakanlar sizden cesaret alacak, size bakanlar sizden umut devşirecek. Size bakanlar sizden heyecan alacak, sizden hayat alacak. Dünya yıkılsa, tarumar olsa sizdeki ruh, umut, heyecan, cesaret ve fikir dimdik ayakta kalacak. Her birinizden bu şuurla, hassasiyetle, omuzlarınızda taşıdığınız ağır yükün bilinciyle hareket etmenizi bekliyorum. Sizlerle Türkiye Yüzyılı ülküsüne giden zorlu mücadelede yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan bahtiyarlık duyuyorum."

(Sürecek)