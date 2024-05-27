Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Darbeciler ve vesayetçiler tarihin karanlıklarına gömüldü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Darbeciler ve vesayetçiler tarihin karanlıklarına gömüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Darbeciler ve vesayetçiler tarihin karanlıklarına gömüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesine olan bağlılığının darbecileri ve vesayetçileri tarihin karanlıklarına gömdüğünü belirtti. Yılmaz, darbenin milletin ruhunda derin izler bıraktığını ve demokrasi şehitlerini anma gerekliliğini vurguladı.

27.05.2024 13:00
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Millet iradesinden başka güç tanımayan ve milletimizin desteği ile yola çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu, milletimizin feraseti ile darbeciler ve vesayetçiler bir daha geri dönmemek üzere tarihin karanlıklarına gömülmüştür." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, milletin iradesine gerçekleştirilen en büyük ihanetlerden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 64 yılın geçtiğini belirtti.

12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar geçen süreçte pek çok darbe ve darbe girişiminin yolunu açan 27 Mayıs darbesinin, bir avuç darbecinin hain emelleri ile milletin ruhunda derin izler bıraktığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Millet iradesinden başka güç tanımayan ve milletimizin desteği ile yola çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu, milletimizin feraseti ile darbeciler ve vesayetçiler bir daha geri dönmemek üzere tarihin karanlıklarına gömülmüştür.

Bu vesileyle 64. yılında 27 Mayıs 1960 darbesini ve millet iradesini gasbeden hain darbecileri lanetliyor, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve tüm demokrasi şehitlerini rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Darbeciler ve vesayetçiler tarihin karanlıklarına gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Darbeciler ve vesayetçiler tarihin karanlıklarına gömüldü - Son Dakika
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