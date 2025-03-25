Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne'de iftara katıldı

EDİRNE - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne'de Selimiye Camii meydanında gerçekleştirilen 5 bin kişilik iftar programında katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Balkan ülkeleriyle Türkiye'nin ticaret hacmi 37 milyar doları bulduğunu söyleyerek, " Balkanlar'ın çatışmaya ve kavgaya ihtiyacı yok, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" dedi.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, Selimiye Meydanı'nda 5 bin kişinin katıldığı iftar programı düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte 11 Balkan ülkesinden devlet temsilcisinin de katıldığı program, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğu'nun ilahi konseri ile başladı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla devam eden programda, ezanın okunmasıyla 5 bin kişi toplu halde oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, 11 Balkan ülkesinden kesimleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu organizasyonlar sayesinde hem Türkiye'de hem de Balkanlar'da binlerce insanın gönüllerinin bir araya geldiğini ifade eden Sezer, "Edirne, tarih boyunca Balkan coğrafyası için hem bir köprü olmuş hem de bütün Balkan bir araya getirmiştir. Bugün Aşçı Yahya Baba'nın gönül sofrasında bir araya gelerek dostluğu ve kardeşliği pekiştiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmasında Balkan ülkeleriyle Türkiye'nin ticaret hacminin 37 milyar doları bulunduğunu söyledi. En kısa zamanda çok yüksek rakamlara ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Yılmaz, Balkanların çatışmadan ziyade birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Balkan coğrafyasının tüm insanlarını kucaklayarak ortak bir gelecek inşa etmeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, Türkiye'nin Balkanlara açılan kapısı olarak nitelendirdiği Edirne'yi çok önemsediklerini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da, Selimiye Camii gölgesinde iftarda bir araya gelen vatandaşları selamlayarak konuşmasına başladı. Diyanet olarak 90 bin camide iyilik haftasını dünyaya yayacaklarını söyleyen Argun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projeyi önemsediğini vurguladı.