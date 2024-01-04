 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cevdet Yılmaz: İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Cevdet Yılmaz: İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin düzenlediği serginin açılışında yaptığı konuşmada, İsias Oteli davasının başladığını ve yargıya güvendiklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca Kıbrıs adasının tarihi önemine değinerek, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Cevdet Yılmaz: İsias Oteli\'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz
04.01.2024 - 21:29,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı. Yargıya güveniyoruz, yargımız titizlikle ele alacaktır. Biz de hukuki süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "İzler Silinmeden" sergisinin açılışına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Adası'nın tarihi önemine değinerek, "Kıbrıs adasının genelinde Türk izlerini gözler önüne seren 'İzler Silinmeden' sergisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıbrıs Adası, coğrafi konumu sebebiyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı etnik ve dini grupları kendi içinde barındırmıştır. Bu sebeple çok zengin bir tarihi mirasa ve çok renkli toplumsal ve kültürel çeşitliliğe sahiptir. 1571 ve daha öncesinden adadaki Türk ve İslam değerlerinin tarih, kültür, edebiyat ve arkeoloji, antropoloji verileri ışığında yaşatılmasına önem vermekteyiz. Kıbrıs adasının asli unsuru olan Kıbrıs Türkleri'nin geçmişine ışık tutan bu çalışmayı destekleyen Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne özellikle teşekkür ediyorum. Bu güzel proje bir örnek teşkil ediyor. Buna benzer başka projeleri de beklediğimi ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Medeniyetimiz bir şehir medeniyetidir"

Türk medeniyetinin şehirlere önem verdiğini belirten Yılmaz, "Bizim medeniyetimiz bir şehir medeniyetidir. Tarih boyunca iz bıraktığımız şehirlere baktığımızda, asırladır örülen şehircilik tasavvurunu görebiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar medeniyet inşa eden geçmişimizi 'cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı' diyerek tarif ediyor. Kültürümüzün ince ruhunu yansıtan şehirlerimize uğrayan gezginler 'Türkler, şehirlere adeta ruhaniyet veriyor, taş ellerinde canlanıyordu' diye tarif ediyorlar. Tarihimizin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs adası da bu yaklaşımın, bu tarihi tecrübenin örnekleriyle doludur. Baf Kalesi, Baf Ulu Camii, Hala Sultan Tekkesi, Larnaka Ebubekir Paşa Su Kemeri, Larnaka Kalesi, Limasol Cankurtaran Kalesi, Limasol Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi, Lefkoşa Bayraktar Cami ve Silahtar Su Kemerleri gibi nice eser adada bulunan kültürel mirasımızın değerli birer parçasını oluşturmaktadır" dedi.

"Yarım asırdır Kıbrıs Türkü'ne izolasyonu reva gören bir zihniyetin kültürel mirasımıza bakış açısının da sağlıklı olmayacağı açıktır"

Kültürel mirasın korumasının tüm insanlığın sorumluluğunda olduğunu söyleyen Yılmaz, KKTC'ye yapılan izolasyonun sağlıklı olmadığını belirterek, "Bu kültürel ve doğal mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması, ülkelerin olduğu kadar uluslararası toplumun da sorumluluğu altındadır. Unutmayalım ki bunlar sadece bizim değil insanlığın mirasıdır. Kıbrıs'ın güney tarafında bulunan pek çok Türk-İslam eserinin kaderine terk edildiği ve hak ettiği değeri görmediğini üzüntüyle takip etmekteyiz. Yarım asırdır Kıbrıs Türkü'ne izolasyonu reva gören bir zihniyetin kültürel mirasımıza bakış açısının da sağlıklı olmayacağı açıktır. Adada bulunan kültürel varlıkların yaşatılması konusunda Türk tarafının ayrımcılığa uğraması asla kabul edilemez. Bu vesileyle UNESCO başta olmak üzere uluslararası toplumu Kıbrıs adasının tümündeki zengin kültürel mirası yaşatmak için katkı vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2024 yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması için karşılıklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

2024 yılında Türkiye ile KKTC arasında işbirlikleri için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "2024 yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması için karşılıklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kalkınma projelerinden turizm desteklerine, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa pek çok başlıkta desteklerimiz olacak. Daha önce Kalkınma Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak şunu ifade etmek isterim. Kalkınma sadece ekonomiden ibaret değil. Ekonomik büyüme, ekonomik gelişme elbette kalkınmanın olmazsa olmazı ama kalkınma kavramı bunu aşan bir kavram. Kalkınma dediğimizde bir taraftan sosyal adalet, sosyal refah, diğer taraftan çevre konuları ve bunları tamamlayan kültürel, sanatsal etkinlikler ve gelişmeler, bütün bunlar kalkınmanın birer unsuru. Dolayısıyla İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerimizi çalışırken bu geniş kalkınma perspektifiyle bu dokümanlarımızı oluşturma niyetindeyiz. Kültür alanına da özellikle eğileceğimizi ve konuda yeni iş birliği alanlarını hep birlikte ele alacağımızı buradan özellikle vurgu yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"İsias oteline ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz"

6 Şubat depreminde aralarında KKTC'den gelen sporcularında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davası hakkında konuşan Yılmaz, "Bu etkinlik vesilesiyle 6 Şubat depreminde yıkılan ve 35 KKTC genç sporcusunun da hayatını kaybetmesine neden olan İsias Oteline ilişkin de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu konuda biliyorsunuz dava başladı. Çok sayıda tutuklu veya tutuksuz yargılanan sanık söz konusu. Burada yargıya güveniyoruz. Yargımız titizlikle bu konuyu ele alacaklardır. Diğer tüm deprem bölgesine ilişkin yargılamalarda olduğu gibi hukuki bir süreç gerçekleşecektir. Biz de bu hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binden fazla canımıza ve tabi ki şampiyon meleklere cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine taziyelerimi iletmek istiyorum ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki kişiler, Güney Kıbrıs'ta kalan Osmanlı-Türk eserlerinin izlerinin silinmeden belgelenmesi amacıyla düzenlenen ve 127 esere ait fotoğraflar içeren sergiyi gezdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz - Son Dakika


21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21
Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

Son Dakika
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 22:51:27. #1.12#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement