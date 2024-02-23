Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Son 20 Yılda Hızlı Büyüdü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Son 20 Yılda Hızlı Büyüdü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Son 20 Yılda Hızlı Büyüdü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir yönetim sayesinde son 20 yılda dünyadan çok daha hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, İzmir programı kapsamında gençlerle buluşma programına katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlere yönelik atılan adımları anlattı. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği sağlandığını, istihdamda gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını vurguladı.

23.02.2024 22:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir yönetim sayesinde son 20 yılda dünyadan çok daha hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi.

Yılmaz, İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Dimes Fabrikası ve Beymetal Alüminyum-Linea Rossa üretim tesislerini ziyaret etti.

Daha sonra Alsancak Gençlik Merkezi'nde "Gençlerle Buluşma" programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda gençlere yönelik her alanda çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

Eğitime büyük yatırım yaptıklarını ifade eden Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliği sağlandığını anlattı.

Yılmaz, yüz binlerce derslik yaptıklarını ve çok sayıda öğretmeni istihdam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün eğitimde farklı bir yerdeyiz. 81 ilde üniversite açtık, şu anda 200'ün üzerinde üniversitemiz var. Artık erişim problemi büyük oranda çözülmüş durumda. Yurtlar yaptık. Şu anda 1 milyona yakın yurt kapasitemiz var. Bu sene duydunuz mu bir şikayet? Dünyada öğrenci sayısına oranla en fazla yurt inşa eden ülkelerden biri Türkiye. Yine Cumhurbaşkanımız çok tarihi bir adım attı. Üniversiteler paralıydı biliyorsunuz. Belli bir ücret ödeniyordu. Dünyada da birçok ülke bu durumda. Bunu kaldırdı Cumhurbaşkanımız, artık paralı eğitimden parasız eğitime geçirmiş oldu. Burslar, krediler, hem sayı olarak hem de miktar olarak çok çok arttırıldı. İşte bütün bu adımlarla eğitimde özellikle gençlerimizin yetişmesinde çok farklı bir yere gelmiş bulunuyoruz."

-"Dünyanın daha üstünde bir büyüme performansı sergilemişiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gençlerin istihdam edilmesiyle ilgili de önemli işler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, istihdamın ekonomideki büyümeyle sağlandığının altını çizdi.

Ekonominin gelişmesi için de siyasi istikrar gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Son 20 yılda biz dünyadan çok daha hızlı bir şekilde büyüdük, istikrarlı, güçlü bir yönetim sayesinde. Bazen eleştiriyorlar bizi, olabilir ama başarıyı neye göre ölçeceğiz? Dünyayla mukayese edeceğiz değil mi? Son 20 yılda dünya ortalama yüzde 3,6 büyüdü, bütün dünyanın ortalamasını söylüyorum. Biz ne kadar büyümüşüz? 5,4. Dünyanın daha üstünde bir büyüme performansı sergilemişiz. Bir zamanlar toplam istihdamımız 19 milyonmuş, şimdi 32 milyonu geçtik. Bakın 13 milyonu aşan bir istihdam oluşturmuşuz bu dönemde. Buna da devam ediyoruz. Sadece bu makro politikalarla değil, daha özel teşviklerle de genç istihdamını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, istihdamda gençler ve kadınlar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayarak, gençlerin siyasette etkin olması noktasında gerçekleştirdikleri reformları anlattı.

Katılım anlamında sadece siyasette değil, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetleri de desteklediklerini belirten Cevdet Yılmaz, "Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak dursun diye elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Ama bir taraftan da özgür düşünen, eleştiren, kendini iyi ifade eden, öz güveni olan, dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz ve bunun için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu, bunu da icraatlarıyla ortaya koyduklarını ifade etti.

Her zaman değişimci olduklarını dile getiren Yılmaz, statükocuların gençlerin partisi olamayacağını söyledi.

Yılmaz, Cumhuriyet'in yüzyılının geride bırakıldığını, önemli bir birikim bulunduğunu kaydederek, bu mirası temel alarak geleceğe baktıklarını, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz programın ardından İzmir Valiliğini ziyaret etti. Yılmaz'ı Valilik önünde, programları dolayısıyla kentte bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İzmir Valisi Süleyman Elban ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ karşıladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Son 20 Yılda Hızlı Büyüdü - Son Dakika

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