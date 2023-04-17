Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kerem Kınık hakkında dikkat çeken açıklama

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.

TARTIŞMALAR SONRASI KAN BAĞIŞLARI DA AZALDI

Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.

KALIN'DAN SONRA BİR AÇIKLAMA DA FUAT OKTAY'DAN

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kızılay'ın çadır satmasını yanlış bulduğunu söylemişti. Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

"BİREYLERDEN KURUMLARI AYRIŞTIRMAK LAZIM"

Dün akşam NTV canlı yayınına katılan Oktay, "Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye'de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin.

"KIZILAY KENDİ YÖNETİMİNİ KENDİSİ BELİRLER"

Kızılay'ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım" ifadelerini kullandı.