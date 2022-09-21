Fuat Oktay başkanlığında Kişisel Verilere İlişkin Düzenleme İhtiyaçları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Fuat Oktay başkanlığında Kişisel Verilere İlişkin Düzenleme İhtiyaçları Toplantısı yapıldı

21.09.2022 19:44
Fuat Oktay başkanlığında Kişisel Verilere İlişkin Düzenleme İhtiyaçları Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Kişisel Verilere İlişkin Düzenleme İhtiyaçları Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Kişisel Verilere İlişkin Düzenleme İhtiyaçları Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) mevzuatındaki AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) başta olmak üzere, uluslararası alandaki son gelişmeler dikkate alınarak düzenleme ihtiyaçları belirlendi.

Ayrıca, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu.

Toplantıya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz katıldı.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fuat Oktay başkanlığında Kişisel Verilere İlişkin Düzenleme İhtiyaçları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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