Toplantıya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Fuat Oktay başkanlığında Kişisel Verilere İlişkin Düzenleme İhtiyaçları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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