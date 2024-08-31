Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İzmir Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İzmir Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İzmir Valiliği\'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir ziyareti kapsamında Valiliği ziyaret etti. İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte Valilik önünde karşılanan Yılmaz, tören mangası eşliğinde şeref defterini imzaladı. Ziyarette AK Parti ve MHP'den birçok isim de yer aldı.

31.08.2024 19:17
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir ziyareti kapsamında Valiliği ziyaret etti.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış resepsiyonuna katılmak üzere İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte Valilik önüne geldi. Polis tören mangası tarafından karşılanan Yılmaz, daha sonra Valilik şeref defterini imzaladı.

Basına kapalı ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Kasapoğlu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İzmir Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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