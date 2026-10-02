Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında sağlık sektörüne 1 milyar 514 milyon TL kaynak tahsis ettik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin açılışında, "2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında sağlık sektörüne 1 milyar 514 milyon TL kaynak tahsis ettik. Bu kaynakla mevcut tesislerin güçlendirilmesinin yanı sıra sağlık hizmetlerinin daha yüksek standartlarda sunulabilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin açılışı için KKTC'ye geldi. Girne Yeni Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Yılmaz, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Yılmaz, Girne Yeni Devlet Hastanesi'ni fiziken, Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin ise canlı bağlantıyla açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, tamamlanan yatırımların KKTC'nin kendi kendine yeten sağlık altyapısını pekiştirirken, vatandaşın en nitelikli bakıma doğrudan erişim imkanı sağladığını kaydetti. "KKTC ile mali işbirliği protokolleri yaparken ortak akılla öncelikleri belirliyoruz ve KKTC vatandaşlarının talep ve beklentilerini esas alıyoruz" diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Saha çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşın ihtiyacı, istediği nedir, bunları dikkate alıyoruz. Bu çalışmaları yaptığımızda gördük ki öncelik sağlık. Son yıllarda hiçbir dönemde görülmedik ölçüde sağlık alanına önem ve öncelik verdik. Kanuni Sultan Süleyman'ın güzel bir sözü var biliyorsunuz. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi'. Sağlık her şeyin başı."

"Sağlık hizmetlerinin daha yüksek yüksek standartlarda sunulabilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz"

Yatırımlar bitince çok daha farklı bir noktaya geleceğini kaydeden Yılmaz, "İnanıyorum ki, KKTC sadece kendi vatandaşlarına nitelikli sağlık hizmeti vermekle kalmayacak, dünyaya da sağlık hizmeti veren, sağlık turizminin ciddi anlamda geliştiği bir ülkeye dönecek. Türkiye bunu başardı. KKTC de bunu başaracak" dedi.

Sağlık hizmetlerinin değerinin bir insanın en zor anında doğru teşhise, gerekli müdahaleye ve nitelikli tedaviye ne kadar sürede ulaştığı ile ilişkili olduğunu kaydeden Yılmaz, "Acil durumlarda bir dakikanın bile büyük önemi var. Bu nedenle güçlü bir sağlık sistemi, vatandaşın ihtiyaç duyacağı hizmeti önceden planlamayı ve hazır tutmayı gerektirir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de çok büyük atılımlar yaptık, büyük kapasiteler oluşturduk. Aynı hassasiyetle KKTC'deki projelere yaklaşıyoruz. KKTC makamlarıyla son derece verimli iş birliği yaptığımızı ifade edebilirim. 2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında sağlık sektörüne 1 milyar 514 milyon TL kaynak tahsis ettik. Bu kaynakla mevcut tesislerin güçlendirilmesinin yanı sıra sağlık hizmetlerinin daha yüksek yüksek standartlarda sunulabilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Burada özellikle altını çizmek istediğim bir husus var: KKTC'nin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu katkılar, birbirinden ayrı değil, birbirini tamamlayıcı mahiyette. Bugün, Girne ve Güzelyurt'ta açılışını yaptığımız hastaneler de sağlık alanında sürdürdüğümüz bu ortak çalışmanın önemli bir aşamasını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni Girne Devlet Hastanesi, KKTC'nin kendi kaynaklarıyla hayata geçirilmiş önemli bir sağlık yatırımıdır"

Açılışı yapılan tesislerin son dönemde KKTC genelinde kesintisiz biçimde sürdürülen sağlık yatırımlarının doğal bir sonucu olduğunu kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Son 14 ayda Lapta Sağlık Merkezi'nin kapasitesini genişlettik, Maraş Sağlık Merkezi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Dikmen Sağlık Merkezi'ni ardı ardına hizmete açtık. KKTC'nin sağlık alanında amiral gemisi olacak diyeceğimiz Yeni Lefkoşa Hastanesi'nin inşasını hızla sürdürüyor, diğer yandan Pamuklu Devlet Hastanesi'nin yapımına da hızla devam ediyor, bu yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Girne'de 2024 yılında hem sivil vatandaşın hem askeri personelin hizmet almasını sağlayan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi'nin açılışını yapmıştık. Bugün Girne'de açılışını yaptığımız bu tesisle adanın her noktasında yükselen bu hizmet hamlesini çok daha ileri bir boyuta taşıyoruz. Yeni Girne Devlet Hastanesi, KKTC'nin kendi kaynaklarıyla hayata geçirilmiş önemli bir sağlık yatırımıdır. Türkiye olarak bu hastanenin tıbbi altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 185 kalem tıbbi cihaz ile 125 hasta yatağının temini gerçekleştirdik. Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alana ve tüm birimleriyle toplam 146 yatak kapasitesine sahip bu hastane, Girne'nin ihtiyaçlarını karşılamadas önemli konuma sahip. Beş ameliyathane ve 10 yataklı yoğun bakım ünitesiyle Girne'de daha kapsamlı cerrahi müdahalelerin yapılabilmesi, ağır hastaların tedavisinin sürdürülebilmesi için güçlü bir kapasite oluşuyor. Çeşitli branşlarda hastalarımızın teşhis ve tedavi için başka merkezlere gitme ihtiyacı böylece azalmış oldu. Diyaliz tedavisi gören hastalar için 12 hasta kapasiteli bir ünite devreye alınmış oluyor, annelerimiz ve bebeklerimiz için iki doğum salonunun bulunmasını da önemli. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle birlikte düşünüldüğünde, hayatın farklı dönemlerinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine erişim güçleniyor. Acil servisin kendi tomografi ve röntgen üniteleriyle donatılması ise zamanla yarışılan vakalarda hekimlerimizin hızlı karar almasına ve müdahalede bulunmasına yardımcı olacaktır. Tomografi alt yağısı bu vesile ile ilk defa sağlanmış oldu. Girne'de bundan sonraki dönemde, 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi ile birlikte Yeni Girne Devlet Hastanesi'nin hizmet sunması bölgenin sağlık kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecektir."

"Güzelyurt Devlet Hastanemiz için 185 milyon TL'lik kaynak ayırdık"

Yeni Girne Hastanesi ile birlikte Güzelyurt'ta da çok önemli bir yatırımın hizmetine sunulduğunu kaydeden Yılmaz, "Güzelyurt Devlet Hastanemiz için 185 milyon TL'lik kaynak ayırdık ve bu kaynağın 158,6 milyon TL'sini doğrudan yatırıma dönüştürdük. Çevre düzenlemesinden altyapı bağlantılarına, ulaşımdan aydınlatmaya kadar tüm çevre işleri için de Güzelyurt Belediyemize 17 milyon TL kaynak aktardık. Çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, kardiyoloji ve diğer branşlardaki polikliniklerin yanı sıra hemodiyaliz ve fizik tedavi hizmetlerinin de bu hastanede sunulmasıyla, vatandaşlarımızın pek çok sağlık ihtiyacına Güzelyurt Hastanesi yerinde cevap verebilir hale geldi. Çocuklarımıza özel acil müdahale alanları, tomografi, röntgen, ultrason ve laboratuvar imkanlarıyla desteklenen acil servis de hastalarımıza zamanında müdahale edilmesi açısından önemli bir kazanım. Vatandaşlarımızın sağlık hizmeti için yollara düşmesini engellemek, acil vakalarda zaman kaybını ortadan kaldırmak en temel hedefimizdir. Sağlanan imkanlarla kalp damar operasyonlarının doğrudan yapıldığı hastanelerin sayılarını arttırıyoruz. Zamanla yarışılan kritik vakalarda hastalarımızın Lefkoşa'ya sevk edilme ihtiyacını azaltma hayretindeyiz. Daha bu hafta Gazimağusa Devlet Hastanemizin tarihi adımla ilk by-pass ameliyatını gerçekleştirdiğini memnuniyetle takip ettik" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi imkanlarıyla ortaya koyduğu bu güçlü yatırım iradesinin son derece kıymetli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bizim sunduğumuz destek, bu iradeyi omuzlayan kardeşlik ve kader birliği anlayışımızın doğal bir gereğidir. Türkiye ve KKTC kader birliği içinde geleceklerini inşa ediyor ve inşa etmeye de devam edecek. Siyasi egemenliği olan bir ülke olarak KKTC bizim milli davamızdır. Bu milli davanın önemli parçası da burada yaşayan insanların müreffeh bir şekilde dünya ile entegrasyon içinde yaşamasıdır. Bunun için de her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

20 sene sonraki KKTC'nin de çok farklı olacağını belirten Yılmaz, "Çok daha kalkınmış, çok daha gelişmiş bir ülke olacak. Bundan kuşkunuz olmasın" dedi.

Önümüzdeki dönemde de sağlıktan altyapıya, eğitimden tarıma ve dijital dönüşüme kadar her alanda KKTC'nin kalkınma yolculuğuna kararlılıkla katkı sunmaya devam edileceğini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Bugün Girne ve Güzelyurt'ta yükselen bu iki eser; ortak hedeflerimizin, sarsılmaz iş birliğimizin güçlü birer eseridir. Dileğimiz, bu hastanelerimizin sadece bugünümüze değil, gelecek nesillerimize de sağlık güvencesi teşkil etmesidir. Girne Devlet Hastanemizin ve Güzelyurt Devlet Hastanemizin başta bölge halkı olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.