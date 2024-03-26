Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ahlat'ta halkla buluştu
BİTLİS - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te partisinin düzenlediği mitingin ve iftar programının ardından Ahlat ilçesine geçerek 'Halk Buluşması' programına katıldı. İlçenin Mazlum Yegül Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhur İttifakı adayı Yavuz Gülmez'e destek isteyerek 31 Mart akşamında Ahlat'ın sonuçlarını özel olarak takip edeceklerini söyledi.
Programda ilk olarak konuşan Cumhur İttifakı Ahlat Belediye Başkan Adayı Yavuz Gülmez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Ahlat'ta ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Gülmez, "Bugün Ahlat bir başka güzel. Çünkü bugün bu meydanda bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Ahlat sevdalısı büyüğümüz Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz beyefendi aramızdalar. Cumhurbaşkanı yardımcım bu ziyaretiniz bizleri ve Ahlatlıyı ziyadesiyle mutlu etmiştir. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Muhterem efendim artık Ahlat kararını vermiştir. Dün olduğu gibi bugün de bu coşkulu topluluk Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı efsane AK Parti belediyeciliğini müjdelemektedir. Allah'a hamd ediyorum. Kıymetli Ahlatlılar bu mübarek günde ve bu soğuk günde teşrif ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bu memleketin sokak sokak, cadde cadde sorunlarını bilerek projeler ürettik ve bu projelerin desteklenmesi lazım. Dün olduğu gibi bugün de Allah'ın izniyle hükümetimizin sonuna kadar arkamızda olduğunun farkındayız" dedi.
Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sözlerine başladı. Yılmaz, "Değerli kardeşlerim sizlere öncelikle Cumhurbaşkanımız kendisi de Ahlatlı olan, burada yeri olan, mekanı olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. Aynı şekilde burada kendisi için bir konut inşa ettiren, kendisini Ahlatlı olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye de selamlarımızı iletiyorum.
Değerli kardeşlerim, önümüzde bir seçim var. Adayımız Yavuz bey. Yavuz Bey'e 31 Mart'ta evet diyor muyuz? Yavuz Bey'le birlikte Ahlat yeni dönemde yeni hizmetlerle yeni hamlelerle yoluna devam edecek inşallah. Bugüne kadar Ahlat'a çok hizmetler yaptık. Hükümet olarak Ahlat'a bir başka gözle baktık. Burası Kubbetül İslam. Burası bizim medeniyetimizin temel taşlarından. Bu gözle baktık. ve elimizden gelen tüm imkanlarla Ahlat'ın yanında olduk. Ahlat'a yatırımlar yaptık. En son Cumhurbaşkanlığımızın da külliyesini buraya yaptık. Millet bahçeleriyle, altyapısıyla, üst yapısıyla restorasyonlarıyla Ahlat'a bütün desteğimizi vermeye çalıştık. Her bir projemizi de birebir Cumhurbaşkanımız takip etti. Allah ondan razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.
"Yeni dönemde de Yavuz başkanımızla birlikte aynı anlayışla hizmetlerimize devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü, "Yavuz Bey güzel projeler hazırladı. O projelere merkezi idare olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Kendisinin yanındayız, arkasındayız. Bizim siyasetimiz makam ve mevki siyaseti değil. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Dünya da gelip geçici. Önemli olan o makamlardayken halka hizmet etmektir. Halkın ihtiyaçlarını görmektir ve birlikten yana olmaktır. Kendi nefsinizin aleyhine de olsa, kendi menfaatinizin aleyhine de olsa birlikten ayrılmamaktır. Ben inanıyorum ki kim ne yaparsa yapsın Ahlat birliğimize güç verecek.
İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda çok daha ileriye hedeflere yürüyeceğiz. Sadece bölgemizde değil, küresel düzeyde çok daha farklı bir konuma ulaşacağız. Bunun için bir şeye ihtiyacımız var sadece. Ahlat'ta da bana göre en güzel mesaj budur. Birlik siyasetine ihtiyacımız var. Beraberlik siyasetine ihtiyacımız var. Biz bir olmazsak beraber olmazsak başkalarına fırsat doğar. Ahlat halkı bunu en güzel şekilde değerlendirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Başkalarına fırsat vermeyecektir. Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edecektir.
Değerli Ahlatlı hemşerilerim 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta AK Parti demeye, Cumhur İttifakı demeye Yavuz Bey'i belediye başkanlığına taşımaya kararlı mıyız? Evet. Benim gördüğüm Ahlat işi bitirmiş. İnşallah 31 Mart'ta, 31 Mart akşamında Ahlat'ın sonuçlarını özel olarak takip edeceğiz. ve buradan gelen sonuçlar farklı bir mesaj verecek. Hem Türkiye'ye hem de Dünyaya ülkemizin, milletimizin gücünü göstereceksiniz."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ahlat'ta halkla buluştu - Son Dakika
Ürdün'de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisinde, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulunuldu. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce Ürdünlü, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplandı. Gazze ile dayanışma sloganları atan göstericiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulundu. Gösteri sırasında İsrail karşıtı sloganlar atılırken, gösteri alanından İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu noktaya geçmeye çalışan katılımcılar ile güvenlik güçleri arasında itişme yaşandı. Ürdün, 1 Kasım 2023'te Tel Aviv Büyükelçisini geri çekmeye karar vermiş ve İsrail'in Amman Büyükelçisinin Ürdün'e dönmesini reddetmişti.
Sarıoğlan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarıoğlan'ı ekonomik olarak belirli bir seviyeye getirdiklerini ve borçlarının olmadığını söyledi.
HP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin “Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy vereni pişman edecek bir şey yapmadı” dedi. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İstanbul seçimlerini etkileyecek bir açıklama yapmasını beklemediğini ifade eden Özel, “Böyle bir açıklama gelirse bizde ona göre açıklamamızı yaparız” dedi. İstanbul’da DEM Parti ile CHP arasında protokol imzalandığı iddialarına ilişkin de Özel “Bunu bütün taraflar yalanladı. Alttaki bütün imzalar sahte. Siyaseti böyle basitleştirmemek, ucuzlaştırmamak lazım. Tamamen yalan. Bu seçimi kazanmak için bunlara tamah ediyorlarsa gerçekten çok zor durumdalar” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te partisinin düzenlediği mitingin ve iftar programının ardından Ahlat ilçesine geçerek 'Halk Buluşması' programına katıldı. Yılmaz, Cumhur İttifakı adayı Yavuz Gülmez'e destek isteyerek 31 Mart akşamında Ahlat'ın sonuçlarını özel olarak takip edeceklerini söyledi.
Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şube Başkanı İbrahim Gün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımları kınayarak, İslam ülkelerinin liderlerine çağrıda bulundu. Aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı vesilesiyle Alperen Ocakları tarafından katılımcılara helva ikram edildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale'de düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada etkin ve saygın bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen projelerle Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinde kritik görevler üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, Kırıkkale'nin refah seviyesini artırmak için yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın her tarafını nakış nakış işleyecek, mücevher siyasetiyle donatacaklarını söyledi. Çelik, Yüreğir ilçesi Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen sahur programında, mahalli idareler seçimine değindi ve Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı desteklediklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?