Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

23.04.2026 10:50
"Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adım adım inşa ediyor, Terörsüz Türkiye süreciyle milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz" - "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, milli iradeyi esas alan, demokratik kazanımlarımızı koruyan ve ülkemizi her alanda ileriye taşıyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adım adım inşa ediyor, Terörsüz Türkiye süreciyle milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920'nin, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin kendi iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesinin, bugün de aynı kararlılıkla yollarını aydınlattığını bildirdi.

Yılmaz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulan, Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclis'in, hem demokrasinin hem de geleceğin simgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, milli iradeyi esas alan, demokratik kazanımlarımızı koruyan ve ülkemizi her alanda ileriye taşıyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adım adım inşa ediyor, Terörsüz Türkiye süreciyle milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

